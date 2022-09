She-Hulk: Svelati i retroscena dello scatenato cameo di Megan Thee Stallion

News Serie TV

Il terzo episodio della serie Marvel ha ospitato la rapper che ha improvvisato un twerk con Tatiana Maslany: ecco come è stata realizzata la scena post-credit.

Cosa c'è dietro a quel twerk scatenato di Megan Thee Stallion insieme a una Hulk alta due metri? Il terzo episodio di She-Hulk: Attorney at Law ci ha deliziati con un divertentissimo cameo della famosa rapper, ora sulla cresta dell'onda con il suo singolo Hot Girl Summer. A divertire particolarmente gli spettatori è stata soprattutto la scena dopo i titoli di coda in cui Jennifer Walters (Tatiana Maslany) si scatena sulle note del successo Body proprio insieme a Stallion. Come è stata realizzata e perché è stata coinvolta proprio la cantante? Finalmente la produttrice esecutiva Jessica Gao e la star Jameela Jamil (l'interprete di Titania) hanno potuto svelarne tutti i retroscena.

She-Hulk: Come è stata coinvolta Megan Thee Stallion

"Sapevamo che per quella storia avevamo bisogno di una donna famosa, bella e di successo", ha detto a TVLine l'autrice e produttrice esecutiva Jessica Gao. A quanto pare, la scelta è ricaduta su Megan Thee Stallion su proposta di Jameela Jamil, che aveva lavorato con lei nel reality di HBO Max Legendary ed è una sua grande fan. All'inizio la cantante doveva apparire soltanto in una scena in tribunale ma poi è stata aggiunta quella scena bonus in cui Jennifer/She-Hulk si scatena con la sua cliente, soltanto per far divertire gli attori e gli spettatori. "Il ballo è stato effettivamente aggiunto alla sceneggiatura il giorno delle riprese, perché Tatiana era così eccitata", ha spiegato la regista dell'episodio Kat Coiro a TVLine.

Le foto dietro le quinte

Proprio Jameela Jamil ha condiviso su Twitter alcune foto che mostrano la realizzazione della scena post-credit dove Jennifer balla con la rapper. Le immagini svelano come è stata realizzata, con Maslany che balla su un supporto per sembrare più alta e indossa un equipaggiamento motion-capture che ha permesso poi agli artisti VFX di ricreare il suo alter ego She-Hulk. La stessa Tatiana Maslany è fan numero uno di Stallion e ha descritto l'esperienza come uno dei suoi momenti preferiti in assoluto su un set. “È stato uno dei miei momenti migliori in assoluto sul set, di qualsiasi cosa io abbia mai fatto. Stavo tremando ed ero nervosa, poi la musica è partita e ho pensato, 'Sono in un video musicale di Megan Thee Stallion!'", ha detto Maslany.

🥵THE GREATEST BTS PICS OF A MARVEL SHOW DON'T EXI- pic.twitter.com/uByeWOGMDy — Jameela Jamil 🌈 she/her (@jameelajamil) September 4, 2022

She-Hulk: Attorney at Law è disponibile su Disney+ con un nuovo episodio ogni giovedì.