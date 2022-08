She-Hulk: le foto in alta risoluzione della serie Marvel in arrivo il 18 agosto su Disney+

News Serie TV

Possiamo ora vedere alcune immagini scattate durante e le riprese e conoscere ulteriori dettagli su She-Hulk.

Mancano pochi giorni al debutto della nuova serie prodotta dai Marvel Studios. Il 18 agosto 2022 sarà disponibile sulla piattaforma streaming il primo episodio di She-Hulk: Attorney at Law in cui vedremo Jennifer Walters, la cugina di Bruce Banner, travolta da una spirale di emozioni tra rabbia e paura che la trasfomano in una gigante creatura verde. Ma ci sono delle differenze tra lei e il cugino riguardo al combinazione tra il corpo sovradimensionato e le emozioni incontrollabili, differenze che scopriremo già nella visione della prima puntata. Bisognerà armarsi di pazienza per vedere l'intera serie di cui verrà reso disponibile un episodio a settimana, per un totale di 9 episodi fino al 13 ottobre 2022.

La serie racconta dell'avvocato Jennifer Walters, interpretata da Tatiana Maslany, che non intende rinunciare al lavoro per cui ha studiato tanto conseguendo la laurea in Giurisprundenza. Assunta da uno studio legale che vuole aprire una divisione dedicata proprio ai supereroi, visti i tanti casi legati ai danni collaterali delle loro azioni eroiche, Jennifer/She-Hulk si trova a dividersi tra l'aula di tribunale e le responsabilità dei poteri che ha acquisito. Tutto questo portando avanti anche la sua vita privata, incluso il desiderio di trovare un fidanzato. Oltra a Maslany, nel cast di She-Hulk: Attorney at Law troviamo Mark Ruffalo, Ginger Gonzaga, Jameela Jamil, Benedict Wong e Tim Roth nuovamente nel ruolo di Emil Blonsky alias Abominio che aveva interpretato in L'incredibile Hulk del 2008.

She-Hulk: lo foto della serie Marvel

Qui sotto potete vedere alcune delle immagini scattate durante le riprese. A parte l'ultima che ritrae Jennifer Walters nell'alter-ego She-Hulk, chiaramente un'immagine elaborata al computer, le altre sono fotografie vere e proprie anziché screenshot dei vari trailer. Il quarto scatto ritrae in primo piano Jameela Jamil.

Più in basso un divertente video promozionale.