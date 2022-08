She-Hulk, intervista alla regista Kat Coiro: "Se gli si dà spazio, i grandi attori possono essere divertenti"

News Serie TV

A dirigere 6 dei 9 episodi di She-Hulk: Attorney at Law è stata Kat Coiro che figura anche tra i produttori esecutivi. L'abbiamo intervistata per parlare della nuova serie dei Marvel Studios.

Avete già visto il primo episodio di She-Hulk? La nuova serie dei Marvel Studios è arrivata su Disney+ e si è subito scatenato il vortice di commenti sui social in cui la sua natura comedy è lo spartiacque. C'è chi elogia la verve comica dello show che rimane fedele alla versione a fumetti del personaggio e c'è chi la condanna perché sente che il Marvel Cinematic Universe stia diventando una sit-com. Ora, è troppo presto per giudicare She-Hulk, sapendo che questo è soltanto il primo di 9 episodi che verranno resi disponibili uno alla volta ogni giovedì, fino al 13 ottobre, però siete chiaramente titolati a formulare la vostra opinione.

La serie racconta dell'avvocato Jennifer Walters, interpretata da Tatiana Maslany, che non intende rinunciare al lavoro per cui ha studiato tanto conseguendo la laurea in Giurisprudenza. Assunta da uno studio legale che vuole aprire una divisione dedicata proprio ai supereroi, visti i tanti casi legati ai danni collaterali delle loro azioni eroiche, Jennifer/She-Hulk si trova a dividersi tra l'aula di tribunale e le responsabilità dei poteri che ha acquisito. Tutto questo portando avanti anche la sua vita privata, incluso il desiderio di trovare un fidanzato. Oltre a Maslany, nel cast di She-Hulk: Attorney at Law troviamo Mark Ruffalo, Ginger Gonzaga, Jameela Jamil, Benedict Wong e Tim Roth nuovamente nel ruolo di Emil Blonsky alias Abominio che aveva interpretato in L'incredibile Hulk del 2008.

Guarda She-Hulk su Disney+

She-Hulk: video intervista con la regista Kat Coiro

A dirigere gli episodi 1, 2, 3, 4, 8 e 9 c'è la regista Kat Coiro, la quale figura anche tra i produttori esecutivi. Ha iniziato come attrice nel 1999 recitando in diverse serie TV in ruoli secondari per poi cambiare carriera passando dietro la macchina da presa. Ha diretto episodi di Brooklyn Nine-Nine, C'è sempre il sole a Philandelphia, Modern Family, Florida Girls, oltre a essere la regista del film Marry Me con Jennifer Lopez e Owen Wilson. Con She-Hulk entra nella famiglia Disney/Marvel, un rapporto che si è rivelato proficuo visto che le è stata affidata la regia dei primi due episodi di The Spiderwick Chronicles, serie tratta dall'omonima saga di romanzi fantasy.

Qui sotto la video intervista con Kat Coiro in cui le abbiamo chiesto della gestione delle emozioni per il personaggio di She-Hulk e del suo approccio alla regia della serie. Più in basso il trailer di She-Hulk.





She-Hulk: Nuovo Trailer ITA: She-Hulk: il nuovo trailer italiano della serie Marvel di Disney+ - HD

Scopri Disney+