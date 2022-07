She-Hulk: I fan reagiscono male alla prima foto di Jameela Jamil nei panni di Titania, lei si difende

News Serie TV

La nuova serie Marvel debutterà in streaming su Disney+ il 17 agosto.

La prima foto di Jameela Jamil nei panni di Titania, la villain di She-Hulk: Attorney at Law in arrivo il 17 agosto su Disney+, ha provocato reazioni contrastanti sui social. L'immagine, che mostra il personaggio con una pettinatura e un costume stravaganti, è stata oggetto di battute umoristiche e ironia da parte dei fan delle serie Marvel e non solo. Ma la stessa Jamil - attrice famosa soprattutto per The Good Place - non è rimasta a guardare e si è difesa, promettendo ai futuri spettatori che capiranno tutto quando vedranno il suo personaggio in azione.

La trama di She-Hulk

Ma facciamo ordine. She-Hulk segue Jennifer Walters (la protagonista Tatiana Maslany), un brillante giovane avvocato che supervisiona la divisione superumani in uno studio legale d'elite. Quando Bruce (Mark Ruffalo, che riprenderà il ruolo per cui lo conosciamo nel MCU) esegue una trasfusione di sangue di emergenza su Jennifer dopo che questa resta coinvolta in un grave incidente, lei ottiene alcuni dei suoi poteri, senza avere però i suoi stessi problemi di rabbia. Riesce, infatti, a mantenere intelligenza e compostezza proprio come Bruce ha imparato a gestire le cose diventando il noto Professor Hulk. Titania è l'avversaria di Jennifer e, per il momento, conosciamo pochi dettagli sul suo personaggio.

Omg this photo..💀😂 Guys... I accept every ounce of shade here, but in defense of my excellent hair stylist, this is just my hair after a 14 hour stunt day in atlanta heat. Just after being upside down. She did a *great* job on the show I promise. I love her. Boobs look ok tho? pic.twitter.com/oWZy0Bi23b — Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) July 9, 2022

Le critiche dei fan Marvel a costume e acconciatura di Titania

La prima foto di Titania circolata su Twitter è stata presa di mira da chi ha giudicato poco accurato il suo costume e bizzarra la sua pettinatura. "Un costume di Halloween che vendono da Walmart [una nota catena di grandi magazzini americana ndr]." è stato uno dei commenti più gentili. La sua interprete, in risposta, ha condiviso un video dietro le quinte in cui appare nel backstage, al trucco, durante le riprese della serie e ha scritto: "Ragazzi... accetto ogni grammo di critica, ma in difesa del mio eccellente parrucchiere, questi sono solo i miei capelli dopo 14 ore giorno di acrobazie con il caldo di Atlanta". In un altro tweet, più tardi, Jamil ha rassicurato i fan invitandoli ad avere pazienza perchè capiranno il senso di quel costume guardando la serie. "Si adatta al personaggio", ha assicurato l'attrice.

