Shannen Doherty annuncia miglioramenti "miracolosi" nella sua lotta contro il cancro grazie a una cura sperimentale

L'attrice ha condiviso notizie molto positive durante l'episodio più recente del suo podcast Let's Be Clear.

L'ultimo aggiornamento di Shannen Doherty sulla sua battaglia contro il ritorno del cancro al seno, oramai al quarto stadio, è il più incoraggiante di tutti. L'attrice 52enne, amata in tutto il mondo per i suoi ruoli in Beverly Hills, 90210 e Streghe, si è aperta durante l'episodio più recente del suo podcast Let's Be Clear, definendo i risultati del suo ultimo trattamento un "miracolo".

Affiancata dal suo radioterapista oncologo, il Dott. Amin Mirhadi, Doherty, alla quale è stata diagnosticata per la prima volta la malattia nel 2015, ha parlato del suo percorso nella battaglia contro il cancro, così come di quello di altre persone nella stessa situazione. Quando Mirhadi ha menzionato alcune circostanze in cui ha visto inversioni di rotta miracolose nei processi di trattamento dei pazienti, l'attrice si è sentita chiamata in causa, rivelando alcune notizie molto positive.

Shannen Doherty: Miglioramenti grazie a una cura sperimentale

"Non dirò di cosa si tratta, [ma] sto seguendo una nuova terapia antitumorale e, dopo quattro trattamenti, non abbiamo riscontrato alcun risultato e tutti volevano che cambiassi. Ho pensato, 'Continuiamo e vediamo'", ha raccontato Shannen Doherty. "E sì, dopo il sesto o settimo trattamento, abbiamo visto davvero la rottura della barriera emato-encefalica. Lo definisco un miracolo? Sì. Per me, in questo momento, questo è un miracolo. Che, in un certo senso, abbia lanciato i dadi e detto 'Continuiamo'".

L'attrice ha affermato che la sua decisione di continuare il trattamento ha portato a risultati promettenti. "Il fatto che stia effettivamente abbattendo la barriera emato-encefalica è in realtà un miracolo di quel farmaco, forse un miracolo di Dio che è intervenuto e ha detto: 'Le darò un po' di respiro'. Qualche volta cerchiamo i miracoli nei posti sbagliati quando sono proprio lì di fronte a te".

Sebbene la situazione resti complessa, Doherty ha detto di rimanere positiva, soprattutto dopo aver visto i risultati promettenti del suo ultimo trattamento. "Ogni giorno è un dono e ci sono così tante novità in cantiere che mi portano a pensare che la speranza sia ancora lì", ha detto. "Insomma, posso morire oggi, posso morire tra 20 anni, non lo so. Posso morire camminando lì fuori e un albero mi cade addosso o un autobus mi investe; qualunque cosa. Oppure posso morire di cancro. Ma tutto quello che posso fare è vivere ogni giorno nel modo più positivo possibile, con speranza, abbracciandola e pensando: 'Wow, oggi mi sono svegliata di nuovo, cosa posso fare?'".