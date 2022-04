Servant of the People: Da stasera su La7 la serie tv con il presidente ucraino Zelensky

News Serie TV

Vanno in onda questa sera i primi tre episodi della comedy incentrata su un professore di liceo che diventa inaspettatamente presidente dell'Ucraina: la trama, il trailer e tutto quello che c'è da sapere.

Avremmo sperato in una circostanza migliore per vedere finalmente anche in Italia Sluha Narodu, conosciuta con il titolo internazionale Servant of the people (Servitore del popolo), la serie tv che ha assicurato il successo nel 2015 all'attuale presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, allora un semplice attore e sceneggiatore. Ma, grazie a La7, la vedremo questa sera anche in Italia in prima visione a partire dalle 21.15. Ecco la trama, il promo e tutto quello che c'è da sapere su una serie assolutamente profetica visto che, proprio come il protagonista Vasyl Petrovych, anche Zelensky è diventato presidente (soltanto un mese dopo la messa in onda dell'ultimo episodio della serie, tra l'altro).

La trama di Servant of the People

In Servant of the People, andata in onda in Ucraina sulla rete 1+1 per tre stagioni tra il 2015 e il 2019, Volodymyr Zelensky (doppiato in questa versione italiana da Luca Bizzarri) interpreta un tranquillo professore di storia di liceo, Vasyl Petrovych. Un giorno, però, la sua vita cambia per sempre: un video in cui denuncia la corruzione del suo Paese diventa virale su internet e lui viene eletto inaspettatamente presidente dell'Ucraina. La sua missione? Semplificare il sistema e mettersi, appunto, al servizio del suo popolo.

Il successo della serie

Servant of the People, che è una satira pungente che ironizza sulla burocrazia e sul sistema politico dell'Ucraina (ma, in fin dei conti, anche su problemi che attanagliano le amministrazioni di altre nazioni), è diventata immediatamente popolare; in madrepatria ha vinto diversi Teletriumph, i premi più importanti della televisione e della radio ucraina, compresi quello di miglior serie e miglior produttore per lo stesso Zelensky nel 2016. Ben presto però è andata oltre i confini nazionali approdando in diversi paesi come la Germania e gli Emirati Arabi. Naturalmente negli ultimi tempi ha attirato l'attenzione più di prima ed è stata nuovamente distribuita in Inghilterra su Channel Four e da Netflix negli Stati Uniti e in altri paesi.

Questa sera La7 propone una vera serata a tema visto che dopo i primi tre episodi della serie, presentati con un'introduzione da Andrea Purgatori, andrà in onda il documentario francese Zelensky The Story che ripercorrerà l'ascesa di Zelensky da semplice attore e sceneggiatore a presidente del suo paese, un uomo che in pochi anni si è ritrovato un capo di Stato al centro di uno dei più sanguinosi conflitti in Europa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale.