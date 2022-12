Servant 4: Il trailer ufficiale italiano dell'ultima stagione promette tutta la verità su Leanne

News Serie TV

La serie horror di M. Night Shyamalan torna in streaming su Apple TV+ con il capitolo finale il 13 gennaio: ecco il trailer ufficiale di Servant 4.

La quarta e ultima stagione di Servant, uno degli horror psicologici più accattivanti visti in streaming (e in tv) negli ultimi anni, arriverà il 13 gennaio 2023 su Apple TV+ con il primo dei dieci episodi totali, seguito da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 17 marzo 2023. A giudicare dal trailer ufficiale italiano diffuso dal servizio di video in streaming, il capitolo finale promette grandi rivelazioni soprattutto sulla misteriosa figura di Leanne, l'inquietante tata interpretata da Nell Tiger Free.





Le anticipazioni della stagione finale di Servant

Dopo il finale ricco di suspense della terza stagione, la quarta stagione dell'acclamato drama ideato da Tony Basgallop e prodotto da M. Night Shyamalan porta la storia dei Turner a una conclusione epica ed emozionante. La guerra di Leanne con la Chiesa dei Santi Minori si fa sempre più intensa, fino a minacciare non solo Spruce Street, ma l'intera città di Philadelphia e oltre. Nel frattempo, la famiglia Turner è a pezzi e si trova a fare i conti non solo con il pericolo di Leanne, ma anche con la consapevolezza che Dorothy si sta svegliando. Mentre le fondamenta della famiglia continuano a sgretolarsi, le domande trovano finalmente una risposta: chi è davvero Leanne Grayson e chi è il bambino che vive nella loro casa?

Nel trailer vediamo l'instabile Leanne prendere coscienza del fatto che la malvagità che incarna quando è arrabbiata inizia a piacerle. Così facendo non farà altro che mettere nuovamente in pericolo la famiglia Turner trascinandola in un vortice di delirio e paranoie.

Il cast

Nella stagione finale tornano i protagonisti Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free e Rupert Grint. Alla regia di questa stagione troviamo M. Night Shyamalan, Ishana Night Shyamalan, Carlo Mirabella-Davis, Dylan Holmes, Celine Held & Logan George, Kitty Green, Nimrod Antal, Veronika Franz & Severin Fiala; gli autori sono invece Ishana Night Shyamalan, Alyssa Clark, Laura Marks, Devin Conroy, Henry Chaisson, Amy Louise Johnson e Kara Lee Corthon.