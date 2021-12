Servant 3: Il trailer ufficiale della nuova stagione pone una domanda inquietante

News Serie TV

I nuovi 10 episodi della serie horror di M. Night Shyamalan in streaming su Apple TV+ dal 21 gennaio.

Se non è stato Dio a restituire il piccolo Jericho ai suoi genitori, chi lo ha fatto? Il trailer ufficiale della terza stagione della serie horror di M. Night Shyamalan Servant, in streaming su Apple TV+ dal 21 gennaio, pone un quesito inquietante. Pensavamo che per la famiglia Turner le cose si fossero finalmente aggiustate, dopo che il loro bambino è tornato dalla morte e figure occulte come lo zio George e la zia Josephine sono state respinte. Ma non passa molto tempo prima che la situazione inizi a farsi di nuovo allarmante, perché a quanto pare "c'è un prezzo da pagare" per questo nuovo inizio.





Servant: La trama della stagione 3

Tre mesi dopo gli ultimi avvenimenti, le cose sembrano tornate al loro posto dai Turner. Dorothy e Sean (Lauren Ambrose e Toby Kebbel) stravedono per Jericho, Julian (Rupert Grint) ha una nuova fidanzata e Leanne (Nell Tiger Free) è tornata a casa. Sotto la minaccia incombente del culto e con visitatori sospettosi appostati in un parco nelle vicinanze, Leanne fa tutto il possibile per sentirsi al sicuro, portando ancora più scompiglio nella famiglia. Nel momento in cui Sean inizia a confidare nel potere di Leanne, Dorothy si sente sempre più minacciata e preoccupata per la sicurezza di Jericho. Mentre i Turner lottano per mantenere integra la loro famiglia, devono fare i conti con il prezzo del ritorno di Jericho.

Bisogna sempre fare attenzione a ciò che si desidera. Dopo una caotica serie di immagini che non lasciano nulla all'immaginazione, sentiamo Leanne dire a Sean: "Non ha riportato Dio Jericho". Lui, sconvolto, chiede allora alla donna: "Chi l'ha fatto?".