Senza confini: Álvaro Morte è l'esploratore El Cano nel teaser trailer della serie storica di Prime Video

Nel cast della serie di 6 episodi anche Rodrigo Santoro con il ruolo di Ferdinando Magellano.

Prime Video ha diffuso il teaser trailer di Senza confini, nuova serie d'ambientazione storica incentrata sugli esploratori Juan Sebastián Elcano e Ferdinando Magellano, interpretati rispettivamente dalla star de La casa di carta Álvaro Morte e Rodrigo Santoro (Westworld). Disponibile in streaming prossimamente, il drama di 6 episodi è diretto dal regista di Lara Croft: Tomb Raider e I mercenari 2 Simon West.

La trama di Senza confini

Girata tra Spagna e Repubblica Dominicana, Senza confini racconta la storia della prima veleggiata compiuta intorno al mondo. Capitanati dal portoghese Ferdinando Magellano, 239 marinai salparono da Sanlúcar de Barrameda il 20 agosto del 1519. Tre anni dopo, solo 18 di loro fecero ritorno - malati e malnutriti - a bordo dell'unica imbarcazione che resistette alla traversata, quella capitanata dal marinaio spagnolo Juan Sebastián Elcano. Navigando per 14,460 leghe, sempre in direzione ovest, riuscirono a completare il giro del mondo: una missione praticamente impossibile iniziata per cercare una nuova strada per l'"sola delle spezie" che finì col cambiare la storia dell'umanità provando che la terra è sferica. Questa traversata trasformò per sempre il commercio, l'economia, l'astronomia e la conoscenza del pianeta, ed è considerata uno dei più grandi traguardi della storia dell'uomo.

Il resto del cast include Sergio Peris-Mencheta (Snowfall) nel ruolo del capitano della San Antonio Juan de Cartagena, Adrián Lastra (Velvet) del capitano della Victoria Luis de Mendoza, Carlos Cuevas (Leonardo) dell'italiano Martino de Judicibus, Pepón Nieto di Padre Bartolomeo, Raúl Tejón (Vis a vis) dell'esploratore e militare Gonzalo Gómez de Espinosa, Gonçalo Diniz dell'esploratore e scrittore Duarte Barbosa, Manuel Morón del vescovo Juan Rodríguez de Fonseca e Bárbara Goenaga (Non puoi nasconderti) di Beatriz.