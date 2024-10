Senna: Il trailer ufficiale della miniserie che racconta vita e carriera del pilota di Formula 1

News Serie TV

Tutti gli episodi del drama biografico con Gabriel Leone saranno disponibili in streaming su Netflix dal 29 novembre.

"Nulla corre veloce come la vita" recita la tagline di Senna, la nuova miniserie con la quale il 29 novembre Netflix racconterà la storia del pilota diventato eroe Ayrton Senna. Interpretato da Gabriel Leone (Dom), il drama biografico mostra per la prima volta il viaggio fatto di trionfi, delusioni, gioie e dolori del campione di Formula 1 e leggenda dello sport scomparso nel 1994 a causa di un tragico incidente durante il Gran Premio di San Marino.

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale in Italiano della miniserie tv Netflix su Ayrton Senna - HD

Senna: La vita e la carriera del pilota brasiliano in una miniserie di Netflix

Dall'inizio della carriera automobilistica al trasferimento in Inghilterra per competere nella Formula Ford, fino al tragico incidente di Imola, Senna ripercorre la storia del tre volte campione del mondo di Formula 1 Ayrton Senna, raccontato anche attraverso i legami con i personaggi iconici e quelli intimi e meno conosciuti che facevano parte della sua vita, svelando la sua personalità e le sue relazioni personali.

Il ricco cast della miniserie include anche Matt Mella (The Winter King) nel ruolo del pilota francese Alain Prost, Gabriel Louchard (Rock Story) del giornalista e conduttore radiofonico brasiliano Galvão Bueno, Pâmela Tomé della conduttrice televisiva brasiliana Xuxa Meneghel, Patrick Kennedy (La regina degli scacchi) del presidente della McLaren Ron Dennis, Alice Wegmann della prima moglie di Ayrton Lilian Vasconcelos, Camila Márdila (Buongiorno, Verônica) e Nicolas Cruz dei fratelli Vivianne e Leonardo Senna, Christian Malheiros (Sintonia) dell'amico Maurinho e Hugo Bonemer del pilota brasiliano Nelson Piquet.

E ancora: Julia Foti della modella, attrice e conduttrice televisiva brasiliana Adriane Galisteu; Kazuhiro Muroyama (Nettare degli dei) dell'imprenditore giapponese Soichiro Honda; Marco Ricca di 'Maurão' Senna, il padre di Ayrton; Rodrigo Veloso del cognato Flávio; Susana Ribeiro (O Mecanismo) della madre Zaza Senna; Kaya Scodelario (The Gentlemen) di Laura, una giornalista; Arnaud Viard (Emily in Paris) del dirigente sportivo francese Jean-Marie Balestre; Joe Hurst (The Terror) del fotografo Keith Sutton; Johannes Heinrichs (Das Boot) del pilota austriaco Niki Lauda; Keisuke Hoashi (Una famiglia in fuga) dell'ingegnere Osamu Goto; Leon Ockenden (Coronation Street) del pilota britannico James Hunt; Richard Clothier (Warrior Nun) di Peter Warr, a capo del Team Lotus; Steven Mackintosh (Payback) dell'imprenditore britannico Frank Williams; Terry Fullerton di Rob Compton; Tom Mannion (Unforgotten) del medico ufficiale della Formula 1 Sid Watkins; e Tom Mckay (Diavoli) di Alex Hawkridge, fondatore della Toleman.