Sendhil Ramamurthy combatterà la Doom Patrol nella stagione 4

In Italia, la serie supereroistica è disponibile in streaming su Prime Video.

A quanto pare, la quarta stagione di Doom Patrol non ha sparato ancora tutte le cartucce. A poche settimane dall'arrivo in tv, per ora solo negli Stati Uniti su HBO Max, si apprende da TVLine che Sendhil Ramamurthy (Heroes, Non ho mai...) sarà tra i nuovi volti dei prossimi episodi e interpreterà il cattivo di turno.

Doom Patrol 4: Il ruolo di Sendhil Ramamurthy

In streaming dall'8 dicembre, la stagione 4 si aprirà con un inaspettato viaggio nel futuro e vedrà la Doom Patrol imbattersi in una sorpresa indesiderata. Di fronte alla sua imminente scomparsa, la squadra di supereroi dovrà decidere una volta per tutte cosa sia più importante: la propria felicità o il destino del mondo?

Ramamurthy ricorrerà nei panni di Mr. 104, descritto come un "affascinante e misterioso uomo di molti elementi". Nei fumetti della DC Comics, il villain ha il controllo totale su quasi l'intera tavola periodica. È in grado di trasformarsi fisicamente in un elemento qualsiasi o in una combinazione di essi, per creare armi e trappole diverse. Le sue attività lo hanno portato all'attenzione della Doom Patrol, dandole non poco filo da torcere.