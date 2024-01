Sei Nazioni: Full Contact, ecco il trailer ufficiale della docuserie in arrivo su Netflix

News Serie TV

La nuova docuserie sportiva che vedremo in streaming sulla piattaforma è dedicata a uno sport amatissimo e che per chi l'ha praticato non è solo una pratica, ma uno stile di vita: il rugby.

Per chiunque lo ami, soprattutto per chiunque lo abbia praticato, a qualsiasi livello, il rugby non è solo uno sport, ma uno stile di vita, una filosofia, una bussola morale. Fatto di contrasti duri, atletismo portato all'estremo e fatica, il rugby è anche e prima di tutto rispetto degli avversari e dei compagni di squadra, e quindi di sé stessi.

Da diversi anni oramai la passione per il rugby sembra aver contagiato anche gli italiani, grazie al fatto che la nostra Nazionale è stata chiamata a far parte, nel 2000, del più antico, prestigioso e popolare evento rugbistico del mondo, quello che si chiama Sei Nazioni, e che prima del 2000, fin dal 1882, si chiamava Cinque Nazioni.

Nel torneo si scontrano tra loro le migliori squadre europee di rubgy: le cinque fondatrici, Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda e Francia, e la nuova entrata rappresentata appunto dall'Italia.

Al mondo delle Sei Nazioni è dedicata la nuova docuserie sportiva di Netflix: si intitola Sei Nazioni: Full Contact, sarà disponibile in streaming a partire dal 24 gennaio, nasce dagli stessi produttori di Formula 1: Drive to Survive e porterà gli appassionati dietro le quinte del torneo, mentre le migliori squadre europee si danno battaglia in alcune delle più intense partite del campionato per conquistare il prestigioso trofeo.

Questo è il trailer italiano ufficiale di Sei Nazioni: Full Contact: