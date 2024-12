Secret Level, videogame che passione! La nostra intervista a Tim Miller, creatore della serie animata Prime Video

News Serie TV

Nell'adattissima cornice di Lucca Comics & Games abbiamo avuto il piacere di incontrare Tim Miller, regista cinematografico e televisivo, produttore, che ha presentato la serie animata videoludica Secret Level, su Prime Video dal 10 dicembre, con nuovi episodi ogni martedì.

Capita poche volte nel nostro lavoro di incontrare una persona simpatica e appassionata del suo lavoro come Tim Miller. 60 anni, dinamico, iper attivo e tatuatissimo, Miller è regista di cinema e tv (Deadpool, Terminator - Destino Oscuro, Love, Deaths & Robots), creatore di effetti visuali, produttore (Borderlandss e i film di Sonic), fondatore dei Blur Studio e candidato all'Oscar nel 2005 per il corto animato Gopher Broke (che potete vedere su youtube). A Lucca Comics & Games, Miller ha presentato la sua ultima impresa, la serie antologica animata Secret Level, 15 cortometraggi, ognuno dedicato a un videogame, in streaming su Prime Video dal prossimo 10 dicembre con nuovi episodi ogni martedì. Chiacchierare con Miller ci ha divertito molto, anche se non facciamo parte esattamente del pubblico di riferimento della serie, e ci perdonerete se l'Oscar a cui è stato candidato glielo abbiamo attribuito in un eccesso di simpatia. Nel poco tempo che avevamo a disposizione ci ha chiarito molte cose sull'intento dello show e sul suo grande amore per la narrazione, breve o lunga che sia, nonché, a sorpresa, per un gioco di cui proprio a Lucca quest'anno erano presenti i creatori.





Secret Level: i 15 videogame che vedremo negli episodi della serie

Vi ricordiamo quali saranno i videogame dei 15 episodi della prima stagione (come spera Miller) di Secret Level, convinti che potrete trovare sicuramente qualcuno dei vostri preferiti nell'elenco (e noi continuiamo a essere curiosissimi sulla "violentissima" versione di Pac-Man, che davvero non riusciamo a immaginare).

Armored Core (FromSoftware)

(FromSoftware) Concord (Sony Interactive Entertainment)

(Sony Interactive Entertainment) Crossfire (Smilegate)

(Smilegate) Dungeons & Dragons (Wizards of the Coast)

(Wizards of the Coast) Exodus (Archetype Entertainment)

(Archetype Entertainment) Honor of Kings (TiMi Studio Group)

(TiMi Studio Group) Mega Man (Capcom)

(Capcom) New World Aeternum (Amazon Games)

(Amazon Games) Pac-Man (Bandai Namoo Entertainment)

(Bandai Namoo Entertainment) PlayStation (Sony Interactive Entertainment)

(Sony Interactive Entertainment) Sifu (Sloclap)

(Sloclap) Spelunky (Mmossmouth, LLC)

(Mmossmouth, LLC) The Outer Worlds (Obsidiam Entertainment)

(Obsidiam Entertainment) Unreal Tournament (Epic Games)

(Epic Games) Warhammer 40,000 - Space Marine 2 (Games Workshop, Saber Saint Petersburg, Focus Entertainment)

Questo il trailer della serie