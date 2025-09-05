Scrubs: John C. McGinley riprenderà il ruolo di Perry Cox nel revival

News Serie TV

Il cast originale di Scrubs si sta riformando pian piano in vista della nuova stagione ordinata da ABC: ci sarà anche John C. McGinley.

John C. McGinley è pronto a indossare di nuovo il camice: l'attore tornerà a interpretare l'indimenticabile Dr. Perry Cox nel revival di Scrubs - Medici ai primi ferri, la serie medical-comedy che sta per tornare con una decima stagione attesa in tv, negli Stati Uniti su ABC, già nella stagione 2025-2026.

Scrubs e il ritorno del dottor Cox

McGinley parteciperà come guest star ricorrente nella nuova stagione. Si tratta di un gradito ritorno, essendo Cox uno dei personaggi più distintivi della serie: il medico burbero ma dal cuore d'oro, mentore (suo malgrado) del protagonista J.D. Dorian, interpretato da Zach Braff. McGinley, lo ricordiamo, aveva già partecipato alla controversa nona stagione di Scrubs, intitolata “Med School”, in cui il suo personaggio era diventato professore nella nuova scuola di medicina costruita sulle ceneri del Sacro Cuore.

Un cast quasi al completo

Con il ritorno ufficiale di McGinley, si arricchisce ulteriormente il cast del revival, che vedrà anche Zach Braff (J.D.), Donald Faison (Turk), Sarah Chalke (Elliot) e Judy Reyes (Carla) riprendere i loro ruoli storici. Il creatore della serie, Bill Lawrence, è nuovamente coinvolto come produttore esecutivo e ha intenzione di richiamare tutti i protagonisti storici. "Scrubs significa moltissimo per me. Sono entusiasta di avere l’occasione di rimettere insieme la band", ha dichiarato.

La trama della decima stagione

La nuova stagione riprenderà le fila della storia diversi anni dopo la fine originale. La sinossi ufficiale recita: “La medicina è cambiata, gli specializzandi sono cambiati, ma il bromance tra J.D. e Turk ha resistito alla prova del tempo. Personaggi nuovi e vecchi navigano le acque del Sacro Cuore con risate, cuore e qualche sorpresa lungo la strada.” L'intento, ha spiegato Lawrence, è quello di esplorare con umorismo come l'amicizia tra i protagonisti si sia evoluta con l'età, e di offrire uno sguardo aggiornato e ironico sul mondo della medicina contemporanea attraverso gli occhi di personaggi ormai maturi, ma ancora animati dallo stesso spirito di un tempo.

McGinley tra Scrubs e la nuova serie HBO

Oltre al ritorno in Scrubs, McGinley sarà anche tra i protagonisti della nuova comedy HBO (ancora senza titolo) creata da Bill Lawrence e Steve Carell, in cui interpreterà un professore universitario. Questo doppio impegno dimostra quanto l'attore sia ancora molto richiesto e quanto il sodalizio con Lawrence continui a dare i suoi frutti.