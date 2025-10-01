Scott Wolf tornerà nella stagione 2 di Doc, Kristin Chenoweth protagonista di una sitcom e altre news in breve

News Serie TV

Doc continuerà a raccontare la storia del Dott. Richard Miller. Dopo essere apparso in tutti gli episodi del ciclo inaugurale, Scott Wolf tornerà a interpretare il personaggio in un arco di episodi più avanti nella seconda stagione da poco partita negli Stati Uniti. Non solo. Wolf darà il suo contributo anche come regista di un episodio in onda all'inizio del prossimo anno.

"Abbiamo sempre saputo che il licenziamento di Richard non sarebbe stato la fine", hanno dichiarato i co-showrunner Barbie Kligman e Hank Steinberg attraverso un comunicato. "Ma nessuno si aspettava che sarebbe tornato al Westside nel mondo in cui avviene, men che meno Amy".

Kristin Chenoweth protagonista di una sitcom in lavorazione a NBC

La vincitrice dell'Emmy per Pushing Daisies Kristin Chenoweth sarà la protagonista e produttrice esecutiva di una sitcom in sviluppo a NBC, la stessa rete con la quale ha firmato di recente per un ruolo in Stumble, prossima comedy incentrata sul mondo del cheerleading universitario. Il nuovo progetto senza titolo, scritto da Alissa Neubauer (Mom), ruota attorno a Mary, costretta a svolgere un servizio alla comunità come direttrice del coro di una chiesa locale. Qui sarà trascinata a calci, urla e canti verso la redenzione.

Happy's Place riunisce JoAnna Garcia Swisher con Reba McEntire

Un'altra star di Reba si riunirà con la sua protagonista Reba McEntire nella sua comedy di successo per NBC Happy's Place. JoAnna Garcia Swisher, attualmente su Netflix con Il colore delle magnolie, ha firmato per un ruolo da guest star in un episodio della seconda stagione. L'attrice, che nella serie si riunirà anche con l'ex co-star Melissa Peterman, vestirà i panni di Kenzie, un'influencer di Knoxville che, con grande disappunto di Bobbie (McEntire), è stata assunta per rappresentare l'Happy's Place nella prossima campagna pubblicitaria sui social media.