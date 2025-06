Scott Speedman sarà l'investigatore RJ Decker nell'adattamento de L'esca mortale

News Serie TV

Non solo Grey's Anatomy: Scott Speedman protagonista del potenziale nuovo crime drama di ABC RJ Decker, creato dall'ideatore di Elementary Rob Doherty.

Scott Speedman è sulla buona strada per diventare il volto di una nuova serie tv di ABC. L'attore di Grey's Anatomy, conosciuto e apprezzato anche per i suoi trascorsi in Felicity e Animal Kingdom, ha ottenuto il ruolo di protagonista in RJ Decker, adattamento del romanzo di Carl Hiaasen L'esca mortale incentrato sull'omonimo investigatore privato, del quale è stato ordinato l'episodio pilota.

Scott Speedman in RJ Decker: La trama della serie tv

Scritta dall'ideatore di Elementary Rob Doherty, la potenziale serie si concentra su RJ Decker, un fotoreporter caduto in disgrazia ed ex detenuto che ricomincia a lavorare come investigatore privato nel mondo colorato ma pieno di crimini della Florida del Sud, affrontando casi a volte leggermente strani e altre volte del tutto bizzarri con l'aiuto della sua ex, una giornalista, di sua moglie, una detective della polizia, e di una nuova misteriosa benefattrice, una donna del suo passato che potrebbe rivelarsi la sua più grande alleata... o il suo biglietto di sola andata per tornare in prigione.

L'RJ Decker di Speedman è descritto come un personaggio con fascino da vendere, che si irrita facilmente e dall'anima inquieta. Secondo Deadline, se la nuova serie fosse ordinata, la sua realizzazione non dovrebbe avere ripercussioni sul coinvolgimento di Speedman in Grey's Anatomy, nella quale interpreta il Dott. Nick Marsh, uno degli interessi amorosi più recenti di Meredith Grey. Il medical drama è stato rinnovato per una ventiduesima stagione e Speedman dovrebbe tornare come ricorrente.