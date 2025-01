Scissione 2: Il CEO di Apple Tim Cook si sottopone alla procedura in un nuovo promo della serie

News Serie TV

L'acclamata serie con Adam Scott è da poco tornata con la seconda stagione in streaming su Apple TV+: in un nuovo autoironico spot scende in campo addirittura il boss di casa Apple.

Avete già iniziato a guardare la seconda stagione di Scissione? In caso di risposta negativa, potreste essere persuasi dal capo di Apple in persona. In un nuovo promo della seconda stagione scende in campo Tim Cook, CEO della compagnia, per spingere gli spettatori a seguire la serie thriller ambientata sul posto di lavoro, da poco tornata con i nuovi episodi in streaming su Apple TV+. Nello spot, che trovate qui sotto, lo vediamo addirittura vivere in prima persona la scissione - per l'appunto -, la procedura a cui nella serie si sottopongono i protagonisti per separare in modo permanente la loro vita lavorativa da quella privata.

Scissione 2: Stagione 2 - Tim Cook protagonista di un nuovo promo della serie Apple TV+ - HD

Scissione: La trama della serie tv

In Scissione Mark Scout (Adam Scott) guida un team di lavoro della Lumon Industries i cui dipendenti sono stati sottoposti a una procedura di scissione, che divide chirurgicamente i loro ricordi professionali da quelli personali. Questo audace esperimento di "equilibrio tra lavoro e vita privata" viene messo in discussione quando Mark si ritrova al centro di un mistero da svelare che lo costringerà a confrontarsi con la vera natura del suo lavoro... e di se stesso. Nella seconda stagione, composta da 10 episodi (uno a settimana, ogni venerdì, fino al 21 marzo) Mark e i suoi amici scoprono le terribili conseguenze derivanti dall'aver giocato con la barriera della separazione, che li trascinerà ulteriormente lungo un percorso di guai e dolore.

Scissione conquista anche Tim Cook

Si dice che la seconda stagione di Scissione abbia potuto contare su un budget consistente (oltre 200 milioni di dollari). Ma, a quanto pare, per promuoverla si è messo in gioco anche Tim Cook. Nel video, il CEO appare come un dipendente della Lumon Industries che si è sottoposto alla procedura di scissione (in originale Severance), l' intervento chirurgico che divide la sua identità tra vita lavorativa e privata. Il suo personaggio, almeno quello dell'esterno, entra nell'ascensore della Lumon con un volto serio, ma quando arriva al piano riservato agli "scissi", un sorriso appare sul suo volto mentre il suo alter ego, quello lavorativo, prende il sopravvento. Dopo aver attraversato i labirintici corridoi dell'azienda, Cook viene accolto da Mr. Milchick, il supervisore di Lumon, interpretato da Tramell Tillman. "Tim C.," dice Mr. Milchick. "Il cuore di Apple. Prego, si accomodi." Cook si siede davanti a un monitor, sul quale appare la scritta "Severance Season 2".

Ben Stiller, produttore esecutivo e regista della serie, ha condiviso il video su X con la didascalia: "Stavo aiutando questo nuovo ragazzo a trovare il suo ufficio questa mattina...". Cook ha prontamente commentato il post di Stiller, scrivendo: "Pronto per timbrare il cartellino per l'episodio 2!". Uno scambio di battute sicuramente simpatico e un'altra trovata geniale per promuovere la serie dopo quella di qualche settimana fa quando gli attori di Scissione sono entrati, nei panni dei loro personaggi, in un cubo di plexiglass trasformato in un mini ufficio alla Grand Central di New York.