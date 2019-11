Scatola Nera: Vi presentiamo la nuova serie italiana, dal 25 novembre su Prime Video

News Serie TV

Abbiamo visto due episodi della serie in anteprima: ecco le nostre impressioni.

I segreti, i torti mal digeriti, i difetti personali e le bugie: tutto questo è Scatola Nera, la nuova produzione italiana in uscita su Amazon Prime Video a fine mese. Una commedia dai risvolti crime, come spiegato dallo stesso regista e co-sceneggiatore Elia Castangia e dal produttore Roberto Bosatra durante l’anteprima, che vuole far sorridere sì, ma anche sorprendere. E con un cast di ottimi attori come Alessandro Betti, Antonio Ornano, Marta Zoboli, Enzo Paci, Luca Cesa, Marta Dalla Via, Marial Bajma Riva e Ilaria Serantoni, è facile riuscire nell’intento.

Di cosa parla Scatola Nera

La storia è incentrata su una compagnia teatrale, che a dieci giorni dall’esordio a teatro con “Scatola Nera”, un’esilarante commedia ambientata nel caveau di una banca, si ritira in un isolato casale di campagna per provare. Ma quando otto persone convivono in isolamento per così tanto tempo, è impossibile che non emergano conflitti e tensioni, soprattutto se tutti quanti nascondono un segreto. Tobia, il capo-comico, ha organizzato questa riunione per una questione delicata e l’unica a saperlo è Monica, la regista, nonché sua ex fidanzata, mentre Antonio sembra aver accettato l’invito per scappare da qualcuno e Marta comincia a temere che le attenzioni non siano più rivolte su di lei, per cui continua a mantenere rapporti con uno stalker; Enzo è un uomo fragile, incapace di socializzare; Luca, youtuber di successo, fatica a separare la sua vita virtuale da quella reale; Valentina nasconde un’enorme frustrazione dietro alla sua riservatezza e infine Chiara è abituata ad avere sempre tutto quello che desidera, ma qualcosa in passato le è stato tolto.

Un mistero da svelare nelle otto puntate della serie di Amazon Prime Video

Ogni puntata si concentra su uno dei protagonisti dandoci uno scorcio del suo “sentire”, ma essendo un racconto corale solo nelle relazioni interpersonali vengono davvero a galla le più complesse questioni personali e i dissapori mai risolti. Alla fine, tutte queste cose non dette tra i vari personaggi esplodono come una bomba e qualcuno, più degli altri, ne resta colpito. “La vicinanza scatena il primo livello di “scatola nera”, cioè i loro segreti”, ha spiegato Castangia: “ognuno di loro cerca senza successo di tenere nascosti i propri difetti e problemi come debiti e stalking. Nel corso delle puntate, poi, emergono le vicende private dei componenti della compagnia: “Non c’è di mezzo un omicidio… oppure sì?”, ci anticipa senza svelare nulla Castangia. Ed effettivamente, vedendo il sesto episodio, manca all’appello uno dei protagonisti.



Ma per scoprire cosa gli sia successo, dobbiamo vedere tutti gli otto episodi di Scatola Nera, dal 25 novembre su Prime Video. E a giudicare dai primi che abbiamo visto, ne vale sicuramente la pena.