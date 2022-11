Scarlett Johansson protagonista della serie thriller di Prime Video basata su La giusta causa

News Serie TV

Nella serie tratta dal romanzo di John Katzenbach, l'attrice interpreterà una giornalista incaricata di raccontare gli ultimi giorni di un condannato a morte.

Anche per una star del grande schermo come Scarlett Johansson era arrivato il momento di recitare in un progetto televisivo di alto profilo. Deadline riporta che l'attrice - nota soprattutto per il ruolo di Natasha Romanoff alias Vedova Nera nell'universo Marvel - ha firmato per ricoprire un ruolo da protagonista nella nuova serie di Prime Video intitolata Just Cause, un legal thriller basato sul romanzo di John Katzenbach noto in Italia con il titolo La giusta causa e già ordinato dal servizio di video in streaming.

Just Cause: La trama della serie di Prime Video con Scarlett Johansson

Just Cause è incentrata su una giornalista di un quotidiano della Florida, Madison "Madi" Cowart interpretata da Johansson, che ha il compito di raccontare gli ultimi giorni di un detenuto condannato a morte prima della sua esecuzione. Nel libro il protagonista è in realtà un uomo, ma il personaggio è stato adattato e rimodellato su Johansson. Quest'ultima sarà anche produttrice esecutiva dela serie insieme alla sceneggiatrice Christy Hall (I Am Not Okay With This).

Il primo grande ruolo di Scarlett Johansson in un serie tv

Per Scarlett Johansson si tratta del primo ruolo da protagonista in una serie tv. Nel corso della sua carriera, infatti, in tv è apparsa soltanto saltuariamente nello sketch show Saturday Night Live e per un cameo nella serie Entourage, oltre a prestare la sua voce nella serie comica in stop motion Robot Chicken. Per ironia della sorte, però, l'attrice aveva già un legame con il romanzo di Katzenbach; infatti da bambina - a soli 10 anni - aveva recitato nel film del 1995 tratto dallo stesso libro e intitolato sempre La giusta causa. Diretta da Arne Glimcher, la versione cinematografica coinvolgeva nel cast Sean Connery (Johansson interpretava proprio la figlia del suo personaggio) e Laurence Fishburne. Per lei, quindi, questa serie è un po' un ritorno al passato, quando la sua scintillante carriera nel mondo del cinema era appena iniziata.