Sarah Michelle Gellar torna in tv con Other People's Houses

La potenziale serie riunisce l'attrice con gli ideatori di Ringer.

Apparsa a sorpresa nel recente finale di The Big Bang Theory, Sarah Michelle Gellar non recita in tv con un ruolo regolare dal 2014, ovvero dalla comedy di CBS The Crazy Ones. Famosa per aver interpretato l'ammazzavampiri Buffy nell'omonima serie di culto degli anni '90, l'attrice si è riunita con Eric Charmelo e Nicole Snyder, che nel 2011 l'avevano scelta per Ringer e ora le hanno affidato uno dei ruoli principali in Other People's Houses, dramedy in sviluppo alla FOX.

Basata su un libro di Abbi Waxman, la potenziale serie è descritta come un mix tra Big Little Lies e Catastrophe. La storia si concentra su un gruppo di nove persone che vive in una strada bucolica nel tranquillo e ricco quartiere di Larchmont Village a Los Angeles. Usando la lente dei social network, i personaggi si fanno strada attraverso alti e bassi emotivi, cercando di capire il proprio ruolo di partner, genitori, amici e vicini. Nel mezzo e al centro di tutto questo ci sono due madri, Frances Bloom e Anne Porter, una casalinga e l'altra in carriera, con Gellar interprete di quest'ultima.

Charmelo e Snyder scriveranno la sceneggiatura e ne saranno i produttori esecutivi con Gellar, Neil Meron e Mark Nicholson. Dopo l'esperienza di Ringer, cancellata dopo una sola stagione, lei si era dedicata a The Crazy Ones, cancellata anch'essa dopo una stagione, mentre il duo aveva co-ideato Midnight, Texas, cancellata dopo due.

