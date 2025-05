Sara - La donna nell'ombra, il trailer ufficiale della serie con Teresa Saponangelo e Claudia Gerini

News Serie TV

Su Netflix dal 3 giugno 2025 questa serie che adatta la celebre saga letteraria di Maurizio de Giovanni. Ecco trailer e trama di Sara - la donna nell'ombra

Autore di serie letterarie già adattate per il piccolo schermo, come quelle di I bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre e Il commissario Ricciardi, Maurizio de Giovanni è anche quello dei sei romanzi, pubblicati da Rizzoli, che vedono protagonista Sara, poliziotta in pensione con un passato nei servizi segreti, che vive nell'invisibilità e ha la capacità di carpire i segreti di chiunque. Ora Sara è diventata la protagonista di una serie tv che vedremo dal 3 giugno in streaming su Netflix di cui è protagonista Teresa Saponangelo, affiancata da Claudia Gerini nel ruolo della sua amica Teresa e ancora da Flavio Furno (Davide Pardo, un poliziotto stropicciato con cui Sara avrà molto a che fare) e poi ancora Chiara Celotto, Carmine Recano, Massimo Popolizio e Antonio Girardi.

Prodotta da Palomar, e scritta da Donatella Diamanti, Mario Cristiani e Giovanni Galassi, la serie è composta da sei episodi e di intitola Sara - La donna nell'ombra. Questa la trama ufficiale:

Per far luce sulla prematura morte di suo figlio, Sara, ex agente dei servizi segreti interni, stanca e ritirata in una prigione di solitudine, torna a chiedere un favore all’amica e collega di un tempo, Teresa. Ma si sa, niente è per niente. E in un attimo, si ritrova invischiata nella sua vecchia vita. Che lo voglia o no, è ancora la migliore: la “donna invisibile” la chiamavano, e la sua dote non ha mai smesso di essere richiesta.

Così, mentre scopre la vita del figlio, di cui ignorava quasi tutto, Sara sprofonda in un’indagine che la riporta davanti a tanti fantasmi del passato. Tenere insieme le due cose è molto difficile, e sicuramente molto pericoloso. Paradossalmente però, è così che la donna invisibile torna a vivere e a far quello che meglio sa fare. Giustizia.

Regista degli episodi è Carmine Elia, già dietro la macchina da presa in serie come Mare Fuori e Noi siamo leggenda. Questo è il trailer di Sara - La donna nell'ombra:

