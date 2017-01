Santa Clarita Diet: Drew Barrymore parla della nuova serie tv di Netflix - Anteprima esclusiva

Se, da spettatori navigati quali siete, pensate di esservi già imbattuti nella serie tv più folle che sia stata mai concepita, aspettate il 3 febbraio, quando Netflix rilascerà l'intera prima stagione di Santa Clarita Diet.

La nuova comedy segue Drew Barrymore nei panni di una moglie e madre la cui vita nei sobborghi di Los Angeles, così come l'esistenza finora tranquilla e vagamente insoddisfacente della sua famiglia, intraprende un percorso di morte e distruzione (letteralmente!) quando lei inizia a seguire un nuovo regime alimentare. Senza girarci troppo intorno, Sheila comincia a nutrirsi di carne umana, con il benestare e la complicità omicida del marito Joel, che ha il volto dell'ex star di Justified Timothy Olyphant.

Entrambi gli attori e l'ideatore di Santa Clarita Diet Victor Fresco (nome che ricorderete probabilmente per i suoi trascorsi nell'amata My Name Is Earl) ci offrono uno sguardo all'interno della vita degli Hammond in questo video che ComingSoon.it Serie TV vi propone in anteprima esclusiva.