Sabrina, vita da strega: Melissa Joan Hart fu quasi licenziata per un servizio fotografico sexy

L'ex streghetta adolescente della serie di successo di ABC ha raccontato di aver quasi perso il lavoro, negli anni '90, a causa di alcune foto in intimo pubblicate sulla rivista Maxim.

Ah, i paradossi degli anni '90. Vi ricordate Melissa Joan Hart, protagonista della serie cult Sabrina, vita da strega? Ospite di un podcast, ha recentemente svelato che nel 1999 ha rischiato seriamente di essere licenziata dalla serie di ABC - in cui interpretava l'impertinente streghetta adolescente Sabrina - dopo aver posato in intimo per un servizio fotografico della rivista Maxim. Non è stato un momento facile per lei, visto che lo ha definito "il giorno peggiore della mia vita".

Il racconto di Melissa Joan Hart

Hart, che oggi ha 47 anni, ha raccontato questo suo piccolo calvario ospite del rewatch podcast di Boy Meets World Pod Meets World. Quando i conduttori Danielle Fishel, Will Friedle e Rider Strong hanno fatto riferimento a una foto di Hart in posa con Britney Spears alla premiere della commedia romantica per adolescenti del 1999 Drive Me Crazy, Hart ha spiegato che non era così sorridente come sembrava. "Se guardate bene gli occhi, notate che ho pianto tutta la sera", ha fatto notare l'attice ricordando che in quell'occasione aveva appena rotto con il suo ragazzo di allora ed era reduce da una brutta discussione. Ma non sarebbe stata la cosa peggiore che le sarebbe accaduta nel corso della serata.

Arrivata a un after-party per Planet Hollywood, ha ricevuto una notizia peggiore. "Mentre ero alla festa, il mio avvocato si è presentato e ha detto: 'Hai fatto un servizio fotografico per la rivista Maxim?'", ha raccontato Hart. "Ho detto 'Sì, l'ho fatto.' Dice: 'Beh, sei stata denunciata e licenziata dal tuo show, quindi non parlare con la stampa, non fare nulla.'". In realtà il servizio fotografico in questione (sotto vedete la copertina del numero di Maxim incriminato) era piuttosto casto e prevedeva che l'attrice posasse in biancheria intima o comunque con le parti intime ben coperte. Il problema, secondo Hart, era il titolo di copertina che recitava "Sabrina, la tua strega preferita senza veli". L'attrice veniva accusata di aver violato il suo contratto con la Archie Comics, secondo il quale "non avrebbe mai interpretato il personaggio nuda". Ma Hart ha detto che "non avevano basi su cui appoggiarsi" e, dopo aver scritto una lettera di scuse, è riuscita a farla franca. Alla fine, ha riflettuto Hart, c'è stato almeno un lato positivo in questa sua terribile giornata: le chiacchiere che circondavano il suo servizio fotografico su Maxim non hanno fatto altro che accrescere l'interesse per Drive Me Crazy che se l'è cavata piuttosto bene per quanto riguardava gli incassi.