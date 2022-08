Ruth Wilson nel thriller gotico The Woman in the Wall

News Serie TV

Al cast della serie tv si è unito anche l'attore di Peaky Blinders Daryl McCormick.

Nuovo ruolo in tv per la vincitrice del Golden Globe Ruth Wilson. L'attrice di Luther, The Affair e His Dark Materials sarà la protagonista e la produttrice esecutiva di The Woman in the Wall, thriller gotico di sei episodi co-prodotto dalla britannica BBC e dalla statunitense Showtime. Creata e scritta dal nominato al BAFTA Joe Murtagh (L'ombra della violenza), la serie coinvolgerà anche l'attore di Peaky Blinders Daryl McCormick.

La trama di The Woman in the Wall

The Woman in the Wall esamina l’eredità di uno degli scandali più scioccanti d'Irlanda: gli istituti femminili gestiti in gran parte da suore conosciuti come Case Magdalene. Wilson interpreta Lorna Brady, una donna della piccola città immaginaria di Kilkinure la quale, una mattina, si sveglia e trova un cadavere nella sua casa. Lorna non ha idea di chi sia la donna morta o se lei stessa possa essere responsabile dell'apparente omicidio, perché soffre da tempo di gravi episodi di sonnambulismo, che si pensa si siano manifestati nel periodo in cui è stata strappata dalla sua vita a 15 anni e rinchiusa nel convento locale, sede di una delle famigerate Case Magdalene d'Irlanda, dove le donne venivano portate quando si scontravano con i costumi sociali dell'epoca.

Sfortunatamente per Lorna, l'ambizioso ma sfuggente detective Colman Akande (McCormack) è alle sue calcagna per un crimine apparentemente estraneo al cadavere scoperto in casa sua. Colman possiede uno spirito oscuro e talvolta feroce, sebbene ci sia in lui una tristezza sommessa che neppure lui comprende, poiché nasconde i suoi segreti al mondo.

Le dichiarazioni

"The Woman in the Wall racconta la storia sorprendente di un famigerato e straziante scandalo in Irlanda che ha distrutto la vita delle donne per più di 200 anni", ha affermato la presidente di Showtime Networks Jana Winograde in un comunicato. "Siamo entusiasti di riportare l'incomparabile Ruth Wilson su Showtime con una serie così potente e commovente che è anche incredibilmente rilevante per la nostra società di oggi". Wilson ha aggiunto: "Lorna Brady è un personaggio complesso e affascinante e sono entusiasta di contribuire a darle vita. In The Woman in the Wall, Joe ha creato sia un avvincente thriller gotico sia una toccante disamina del lascito delle Case Magdalene. È un privilegio portare questa storia sugli schermi".