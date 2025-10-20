TGCom24
News Serie TV

Run Away: La data d'uscita e le prime foto della nuova serie thriller di Harlan Coben

Carolina Mautone

Dopo il successo di Un inganno di troppo e Missing You, arriva su Netflix l'adattamento di un altro romanzo di Harlan Coben, Run Away: ecco la trama, la data d'uscita, le prime foto e tutto quello che c'è da sapere.

Run Away: La data d'uscita e le prime foto della nuova serie thriller di Harlan Coben

Netflix apre il 2026 all'insegna del mistero con Run Away, la nuova miniserie thriller tratta dall'omonimo romanzo di Harlan Coben del 2019. Dopo i successi di Un inganno di troppo e Missing You, il maestro del giallo torna con un nuovo adattamento, in arrivo sulla piattaforma dal 1° gennaio 2026. Le prime immagini ufficiali, appena diffuse, promettono una storia che ci terrà sulle spine, tra segreti di famiglia e altissima tensione.

La trama di Run Away

Al centro della storia di Run Away c'è Simon, interpretato da James Nesbitt (già visto in Missing You), un uomo con una vita apparentemente perfetta: un lavoro stabile, una casa da sogno e una famiglia amorevole. Ma tutto crolla quando la figlia maggiore, Paige (Ellie de Lange), scappa di casa senza lasciare traccia. Quando Simon riesce finalmente a ritrovarla in un parco cittadino, fragile e sotto l’effetto della droga, intravede una possibilità di ricominciare. Tuttavia, Paige non è sola. Un acceso confronto degenera rapidamente in violenza brutale, e Simon perde di nuovo sua figlia. Da quel momento inizia una disperata e pericolosa ricerca, che lo trascinerà in un mondo sotterraneo fatto di bugie, pericoli e segreti sepolti, con il rischio di distruggere ciò che resta della sua famiglia.

Run Away

Run Away

Run Away

"Run Away parla di famiglia: di cosa faremmo per mantenerla unita, di quali segreti teniamo dentro di noi e di quali segreti teniamo come famiglia. Ogni volta che passi davanti a una casa, c'è un intero universo che si nasconde dietro quella porta e nessuno di noi ha idea di cosa sia", ha anticipato Coben a Tudum.

Run Away

Run Away

Il cast: Volti noti e nuove rivelazioni

Accanto a James Nesbitt, Run Away vanta un cast ricco e variegato. Tra i protagonisti ci sono Minnie Driver (Will Hunting – Genio ribelle), Alfred Enoch (Le regole del delitto perfetto), Ruth Jones, Lucian Msamati (Gangs of London), Jon Pointing (Sweetpea) ed Ellie de Lange (Wolf Hall). Completano il cast Adrian Greensmith (Shelter), Ellie Henry, Anna Greene, Tracy-Ann Oberman, Annette Badland, Ingrid Oliver, Maeve Courtier-Lilley, Finty Williams, Joe McGann e Amy Gledhill.

Run Away

Run Away

Coben ha dichiarato di aver visionato centinaia di provini prima di trovare la Paige perfetta. "Ellie de Lange riesce a trasmettere sia la fragilità che la forza di questo personaggio. Ha dovuto affrontare una gamma emotiva molto intensa, e lo ha fatto in modo straordinario", ha detto. Per il ruolo di Simon, invece, la scelta è stata immediata. "Jimmy [Nesbitt] ha un'incredibile naturalezza e autenticità. È un attore empatico: sente, e ti fa sentire con lui", ha aggiunto Coben, lodando l'intero cast come "una ricchezza imbarazzante" di talento.

Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
