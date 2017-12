Rowan Atkinson è il nuovo Maigret: La serie su laF, una clip in esclusiva

Il leggendario commissario Jules Maigret torna in tv con un nuovo volto: Rowan Atkinson, già icona mondiale come Mr. Bean, è infatti il protagonista dell'attesa serie britannica Maigret, in onda in esclusiva per l'Italia su laF (canale 139 di Sky) venerdì 15 e 22 dicembre alle ore 21.10.

Ambientata nella Parigi degli Anni '50, Maigret, della quale ComingSoon.it Serie TV vi mostra di seguito una clip in anteprima esclusiva, porta sul piccolo schermo La trappola di Maigret e Il morto di Maigret, i primi casi tratti dai libri omonimi di Georges Simenon. Nel primo, uno spietato serial killer che ha già ucciso cinque donne per le strade di Montmartre porta il commissario sotto la pressione pubblica e mediatica perché apparentemente incapace di fermarlo. Nel secondo, Maigret riceve la telefonata di un uomo che dice di essere seguito da qualcuno che sta tentando di ucciderlo; la mattina successiva viene ritrovato il suo cadavere e il commissario, spinto anche dal senso di colpa, fa di tutto per consegnare il colpevole alla giustizia.

Nato nel 1931, il commissario Maigret non è stato solo protagonista di 75 romanzi e 28 racconti, ma in quasi un secolo anche di decine di produzioni cinematografiche e televisive dove si sono avvicendati nei suoi panni 25 attori, fra cui Jean Gabin, Bruno Cremer e gli italiani Gino Cervi (protagonista di una serie che toccò il record di 18,5 milioni di spettatori) e Sergio Castellitto. L'ultimo di loro, Rowan Atkinson, ha stupito pubblico e critica per la sua intensa e sorprendente interpretazione, alla ricerca del lato più umano, compassionevole e fragile del celebre commissario: "Ho sempre impersonato figure strane, eccentriche. Stavolta ho dovuto trovare un modo per rendere un uomo molto ordinario, che fa un lavoro straordinario... e non ero sicuro di riuscirci".

"È una delle interpretazioni di Maigret più veritiere di sempre", ha dichiarato John Simenon, figlio dello scrittore e produttore esecutivo della serie. "Ciò che conta è l'espressione di empatia e sensibilità, più importante di qualunque altro elemento". E anche il pubblico ha apprezzato: con 6 milioni di spettatori in Gran Bretagna, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione. Altri due casi, che laF proporrà in Italia nel 2018.