Romics XXXII: I Ronfi diventano una serie animata, se ne parla in un panel

Se siete stati bambini negli anni Ottanta e i vostri genitori vi compravano ogni tanto il Corriere dei Piccoli, vi siete di certo imbattuti nei Ronfi, buffi incroci tra roditori ed esseri umani, ideati da Adriano Carnevali nel 1981. Alla XXXII edizione del Romics, in programma come sempre alla Fiera di Roma dal 4 al 7 aprile, in un incontro si discuterà della nuova serie animata dedicata ai personaggi, disponibile su Rai Play e in onda su Rai Yoyo.

Ricordiamo che per ulteriori dettagli e per il programma completo potete consultare il sito ufficiale del Romics.

I Ronfi si aggirano al Romics XXXII alla Fiera di Roma

Domenica 7 aprile alle 12:45 sul palco del Movie Village (Padiglione 5), nel corso del Romics alla Fiera di Roma, si parlerà di Ronfi. Lunari presenze create da Adriano Carnevali, videro svolgersi le loro avventure sul leggendario Corriere dei Piccoli, a partire dal 1981 fino al 1995 (pur con qualche interruzione), quando la storica testata fondata da Silvio Spaventa Filippi nel 1908 chiuse i battenti. Il ricordo di questi bizzarri personaggi, dediti a indolenti parodie dei comportamenti umani, è vivo, ma i Ronfi vivono anche per le nuove generazioni con l'omonima serie tv animata che ha debuttato a fine febbraio su Rai Play in boxset e va in onda tutti i giorni alle 9:10 su Rai Yoyo.

Il panel "I Ronfi - La serie animata" vedrà la partecipazione di Antonio Ranalli, giornalista e programmista regista di Rai Yoyo e Rai Gulp, insieme al produttore e sceneggiatore Franco Serra e al musicista e compositore Vince Tempera, autore della sigla di questa nuova impresa che scuote i nostri eroi. Nelle puntate gli orecchiuti protagonisti parlano in un inedito grammelot, vivono difendendosi dal minaccioso Lupo, e resistono agli inviti di Panda, barcamenandosi nel tran tran quotidiano del loro bosco.