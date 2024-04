Romics XXXII, i 50 anni di Heidi festeggiati con la cantante della storica sigla

News Serie TV

Al Romics XXXII, in svolgimento alla Fiera di Roma dal 4 al 7 aprile, si terrà un panel per festeggiare i 50 anni dell'anime Heidi, in presenza di Elisabetta Viviani, che cantò l'indimenticabile sigla italiana.

Nel 1974 debuttava uno dei più famosi anime di tutti i tempi, Heidi, che compie quindi 50 anni, prontamente festeggiati durante la XXXII edizione del Romics, in programma alla Fiera di Roma dal 4 al 7 aprile. Per l'occasione, accanto al racconto di come le avventure della bambina abbiano segnato più generazioni e cementato la passione italiana per l'animazione giapponese, si parlerà di musica, perché un festeggiamento del genere non può prescindere da un'iconica sigla...

Anche se in Italia non lo vedemmo prima del 1978 sull'allora "Rete 1" (cioè Rai 1!), l'anime televisivo Heidi di Isao Takahata partì nel 1974, perciò era doveroso che il Romics ne celebrasse i 50 anni con un incontro / festa, previsto oggi venerdì 5 aprile alle 16:30 presso il Padiglione 8 - Sala Grandi Eventi e Proiezioni, alla Fiera di Roma, durante la XXXII edizione della manifestazione. Sarà un compleanno a suon di musica, perché il musicista Mirko Fabbreschi modererà un panel che avrà come ospiti l'attrice e cantate Elisabetta Viviani, che interpretò la celebre sigla italiana della serie (un inno per molti), accanto alla doppiatrice Monica Volpe (nuova voce del personaggio) e alla giornalisa Valeria Arnaldi, esperta di animazione giapponese. L'imperativo per il pubblico era e rimane sempre lo stesso: sorridere ai monti e ricevere con gioia il "ciao" delle caprette.

Ricordiamo che alla serie di Takahata, realizzata per la casa di produzione Zuiyo, parteciparono Yōichi Kotabe come character designer e Hayao Miyazaki come layout artist e coautore dei fondali: si narra che i tre si recarono nel 1973 in viaggio in Svizzera per sopralluoghi e bozzetti, quando si stava concretizzando il progetto di un adattamento del romanzo "Heidi" (1880-1881) di Johanna Spyri.