Romics XXXII: festeggiati i 50 anni di Happy Days!

Compie 50 anni il "telefilm" Happy Days, così un panel li festeggerà degnamente durante la XXXII edizione del Romics, in programma come sempre alla Fiera di Roma, dal 4 al 7 aprile.

Nel gennaio del 1974 negli USA (dicembre 1977 in Italia) andò in onda la prima puntata di Happy Days, una delle serie o per meglio dire "telefilm" più noti della storia della tv: il successo portò alla gloria i suoi interpreti Ron Howard (Richie Cunningham), Henry Winkler (il leggendario Fonzie), Erin Moran ("Sottiletta"), insieme a perfetti caratteristi. I 50 anni del mito saranno festeggiati durante la XXXII edizione del Romics, con un incontro che abbraccerà anche l'ovvia dimensione musicale dell'evento. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale del Romics.

50 anni fa il compianto Garry Marshall riusciva ad avviare finalmente la sua serie Happy Days, dedicata al mondo ingenuo americano degli anni Cinquanta, che ruotava sulla famiglia medioborghese Cunningham, più alcuni amici irresistibili, tra cui il mitico Fonzie. Il pilota risaliva al 1971, ma il progetto si sboccò solo quando trionfò l'analogomente nostalgico (ma ambientato una decina d'anni più tardi) American Graffiti di George Lucas, nel 1973. La serie riscosse un successo devastante, per il mondo occidentale degli anni Settanta, che voleva tornare indietro nel tempo, in un'epoca più semplice e più ottimista. Howard si smarcò nel 1980, dopo la settima stagione, ma il "telefilm" (come si chiamavano allora, senza continuity stretta, senza obbligo di vedere ogni puntata) terminò con l'undicesima, addirittura nel 1984, diventato ormai dominio incontrastato di Fonzie.

Domenica 7 aprile, al padiglione 5 Movie Village della XXXII edizione del Romics (4-7 aprile), alla Fiera di Roma, i primi 50 anni di Happy Days saranno celebrati da un incontro alle 16:45. Saranno ospiti Teo Bellia e Alberto Angrisano (seconde voci italiane di Richie e Fonzie), il collezionista Giuseppe Ganelli, lo scrittore Emiliano Targia, la band Raggi Fotonici e il compositore Vince Tempera. Promessa una "festa a tema anni 50 e 60, tra vestiti d'epoca, aneddoti divertenti, musica e sfrenati balli rock'n'roll"!