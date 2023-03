Romics XXX, il remix della sigla Actarus - Ufo Robot per i 45 anni di Goldrake in Italia

News Serie TV

Vince Tempera e il dj Massimo Alberti presenteranno al Romics XXX alla Fiera di Roma il remix della mitica sigla di Goldrake, in collaborazione con Beat Kong. Sono passati 45 anni dalla prima messa in onda dell'anime in Italia...

Il 4 aprile del 1978 fu trasmesso per la prima volta in Italia Atlas UFO Robot, cioè UFO Robot Goldrake, apripista nel nostro paese della cultura anime, tuttora amata da più generazioni. Per celebrare l'evento, il compositore Vince Tempera, autore della mitica sigla dell'epoca, ha realizzato un remix del brano, presentato durante la XXX edizione del Romics alla Fiera di Roma, in partenza il 30 marzo e in chiusura domenica 2 aprile. Ecco la data dell'evento.

Atlas Ufo Robot, il remix presentato da Vince Tempera al Romics XXX

Domenica 2 aprile, dalle 17:30 alle 18:15, il maestro Vince Tempera, il dj Massimo Alberti e i Beat Kong (Joe Mangione, Giorgio Tramacere e Marco Noia) presenteranno al Padiglione 8 del Romics, giunto alla sua XXX edizione alla Fiera di Roma, il remix della mitologica "Actarus - Ufo Robot", la sigla della prima storica messa in onda italiana dell'anime. Avvenne ben 45 anni or sono: simbolicamente il remix, disponibile dal 31 marzo su tutte le piattaforme digitali, non potrà che incarnarsi anche appunto in un 45 giri, principale modalità di fruizione mordi & fuggi della musica, in quella lontana epoca... e tutto sommato anche diversi anni più tardi!

In un incontro al quale parteciperà anche Mirko Fabbreschi dei Raggi Fotonici, Vince e i responsabili del remix spiegheranno come siano approdati alla nuova versione dell'iconica sigla, con l'idea di bilanciare "innovazione e nostalgia", per restituire nuova vita a "uno uno dei più grandi classici dell'animazione giapponese".

