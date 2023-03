Romics XXX, Holly & Benji compiono 40 anni, incontro con i doppiatori italiani

News Serie TV

Parte oggi la XXX edizione del Romics alla Fiera di Roma: nel corso della manifestazione è previsto un panel con Fabrizio Vidale e Giorgio Borghetti, i doppiatori italiani dei mitici Holly & Benji. L'anime compie 40 anni.

Parte oggi la XXX edizione del Romics, la manifestazione crossmediale alla Fiera di Roma, dedicata a fumetto, cinema, animazione, lettura e nuovi media: nell'ambito dei tanti incontri, che vi invitiamo a consultare sul sito ufficiale del Romics, è previsto un panel per i 40 anni del mitico anime Holly & Benji, con ospiti i doppiatori italiani originali, cioè Fabrizio Vidale e Giorgio Borghetti. Ecco data, ora e luogo dell'evento.

Holly & Benji, 40 anni festeggiati al Romics con Fabrizio Vidale e Giorgio Borghetti

Era prevedibile che, tra le tante serie anime che popolarono le emittenti italiane tra gli anni Ottanta e Novanta, Captain Tsubasa - noto da noi come Holly & Benji - Due fuoriclasse - finisse per spopolare sin dalla sua prima tv nostrana, nel 1986. Era infatti una storia calcistica, raccontata attraverso il tipico stile epico e un po' fantastico degli anime, realizzata dallo studio Tsuchida Production e basata sul manga di Yōichi Takahashi. La vicenda ruotava sul giovanissimo centravanti / centrocampista Tsubasa (Oliver nella versione italiana) e del suo sogno di diventare un grande calciatore, che gioca ai massimi livelli, mentre Benjamin (Genzo in originale) era invece un portiere. La serie fu trasmessa per la prima volta in Giappone nel 1983, quindi sono passati esattamente 40 anni da quando questo anime è entrato nell'immaginario collettivo.

L'evento sarà adeguatamente celebrato al Romics XXX, presso la Fiera di Roma, domenica 2 aprile, presso il Pad. 8 - Sala Grandi Eventi e Proiezioni, dalle 15:15 alle 15:50, in compagnia dei due doppiatori italiani che interpretarono i protagonisti: Fabrizio Vidale (Holly) e Giorgio Borghetti (Benji). Nel panel interverranno anche il giornalista e saggista Fabio Bartoli, il musicista e autore TV Mirko Fabbreschi, e Brunella Matteucci di Mediaset.