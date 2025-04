Romanzo Criminale: Al Riviera International Film Festival la reunion del cast della serie cult

News Serie TV

A 17 anni dal debutto su Sky di Romanzo Criminale - La serie, i protagonisti Marco Bocci, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia e Daniela Virgilio incontreranno il pubblico al festival di Sestri Levante.

Una storica reunion sarà tra gli eventi di punta del Riviera International Film Festival, il festival che si terrà a Sestri Levante, in Liguria, dal 6 all'11 maggio. L'evento, infatti, sarà l'occasione in cui torneranno insieme su un palco i protagonisti dell'amata serie Sky Original Romanzo Criminale - La serie. A 17 anni dal debutto, gli attori Marco Bocci, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia e Daniela Virgilio saliranno sul palco del RIFF per incontrare il pubblico.

La reunion di Romanzo Criminale - La serie

L'appuntamento è fissato per mercoledì 7 maggio alle 12.00 nella splendida cornice della città ligure di Sestri Levante. Il cast di una delle serie che hanno fatto la storia della serialità italiana incontrerà i fan e celebrerà il successo di un fenomeno che è rimasto nel cuore di molti. Marco Bocci, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia e Daniela Virgilio - interpreti rispettivamente del Commissario Scialoja, il Libanese, Er Bufalo, Il Dandi e Patrizia - racconteranno anche il recente "ritorno" come guest star sul set della nuova stagione di Call My Agent - Italia, prossimamente su Sky e NOW .

Le dichiarazioni di Nils Hartmann

Nils Hartmann, EVP Sky Studios Italia, ha dichiarato: "Tutto è iniziato da Romanzo Criminale per le serie originali Sky. Un progetto che è stato l’apripista delle serie tv italiane, come le conosciamo oggi, e che ha dato il via a un nuovo stile narrativo. Per estetica, linguaggio e ambizione, una serie ancora oggi attualissima ed estremamente moderna, che dal palco del Riviera Film Festival potrà essere celebrata nuovamente - qualche anno e tanta strada fatta dopo - assieme al suo cast di talenti. Sarà anche l'occasione per rivelare qualche anticipazione sull’autoironica reunion che stiamo preparando per la nuova stagione di Call My Agent – Italia".

Arriva la serie prequel: Cosa sappiamo

Romanzo Criminale – La serie è andata in onda per due stagioni tra il 2008 e il 2010 su Sky Italia. La serie è ispirata al romanzo di Giancarlo De Cataldo e racconta l'ascesa e la caduta di una banda criminale a Roma tra gli anni ’70 e ’80, liberamente ispirata alla vera Banda della Magliana. Sappiamo, però, che Sky sta anche lavorando a una serie prequel che si propone di scavare ancora più a fondo di quanto hanno fatto il libro e la serie original per approfondire la psicologia dei personaggi. Giancarlo De Cataldo, anche autore del soggetto di serie, in occasione della presentazione del progetto, aveva dichiarato: "Per il prequel di Romanzo Criminale ci stiamo orientando su un periodo immediatamente precedente sia al film che alla serie, che già parlavano di una ‘genesi’. Noi vogliamo andare prima delle genesi, raccontando la psicologia dei personaggi, in particolare di quelli che sono entrati nel cuore di tutti, e nello stesso tempo stiamo pensando di mescolare gli ambienti, anche più di quanto si è fatto in Romanzo Criminale".