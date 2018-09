Robin Wright: House of Cards ha rischiato seriamente la cancellazione

Il fatto che il prossimo autunno House of Cards si concluderà con una sesta stagione di soli 8 episodi senza il suo protagonista, Kevin Spacey, è certamente una realtà scoraggiante per i milioni di fan nel mondo. A poche settimane da questo ultimo atto, proviamo però a vederla in un altro modo: poteva andare peggio. A dirlo in un'intervista con Net-a-Porter è stata la star Robin Wright, secondo la quale il thriller politico di Netflix ha rischiaro seriamente la chiusura anticipata senza un finale che si potesse chiamare tale dopo lo scandalo che ha travolto il suo ex collega.

La serie è stata "molto, molto vicina" all'essere cancellata "a causa della situazione che si era venuta a creare" ha raccontato Wright, che nei panni di Claire Underwood sarà nell'ultima stagione la protagonista assoluta di House of Cards al posto di Spacey. "L'aria era pesante. [Anche per via di] Harvey Weinstein... La gente diceva: 'Dobbiamo chiudere tutto o sembrerà che stiamo glorificando e premiando una cosa che è sbagliata". Quando alla fine del 2017 il futuro della serie si era fatto incerto, Wright ha incontrato personalmente i dirigenti di Netflix, perché "ero convinta che avremmo dovuto darle un finale. Credevo che avremmo dovuto onorare i nostri impegni. Anche per le persone che avevano amato la serie".

La cancellazione di House of Cards non sarebbe stata un dramma solo per il pubblico. Wright ha detto anche di essersi sentita in debito con le migliaia di persone dello staff, che senza tanti complimenti avrebbero perso il lavoro. "Hanno scritto che 600 persone si sarebbero trovate senza lavoro, ma se si includono la sicurezza, quelli coinvolti nelle riprese a Baltimore, tutti, le persone senza lavoro sarebbero state 2,500. E non era giusto togliere quella certezza a quelle persone".

Spacey è stato licenziato da House of Cards dopo che diverse persone l'hanno accusato di averle molestate sessualmente. A queste si era aggiunta una dichiarazione firmata da alcuni membri attuali e passati dello staff secondo la quale l'attore aveva creato un ambiente di lavoro "tossico" con i suoi atteggiamenti predatori. Interrogata sulla vicenda, Wright ha concluso: "Credo che ogni essere umano abbia la capacità di rimettersi sulla retta via... In tal senso, le seconde possibilità, o come si vuole chiamarle, sono qualcosa in cui credo molto. Si chiama crescita".