RJ Decker: ABC ordina la nuova serie con Scott Speedman

Carolina Mautone
3

Scott Speedman è il protagonista del nuovo crime drama creato dall'ideatore di Elementary Rob Doherty e basato sul romanzo L'esca mortale di Carl Hiaasen: che ne sarà del suo personaggio in Grey's Anatomy?

ABC ci porta nelle paludi della Florida con RJ Decker. La rete americana ha ordinato ufficialmente la serie con protagonista Scott Speedman per la stagione televisiva 2025-26 e ne ha diffuso la prima foto che vedete qui in alto. Il progetto nasce dalla mente di Rob Doherty, creatore di Elementary, e si basa sul romanzo L'esca mortale (Double Whammy) dello scrittore Carl Hiaasen.

La trama e il cast di RJ Decker

In RJ Decker (il titolo è ancora provvisorio) Speedman, noto al pubblico per i suoi ruoli in Felicity, Animal Kingdom e più recentemente in Grey's Anatomy, interpreterà RJ Decker, un ex fotoreporter caduto in disgrazia e con un passato da detenuto. Dopo aver toccato il fondo, Decker si reinventa come investigatore privato nella coloratissima ma pericolosa Florida del Sud, dove si troverà ad affrontare casi che spaziano dal singolare al totalmente assurdo.

RJ Decker

Ad accompagnarlo in questa nuova vita c’è una squadra decisamente fuori dagli schemi: la sua ex compagna, la giornalista Catherine Delacroix (interpretata da Adelaide Clemens), oggi sposata con la detective di polizia Melody Romero (Bevin Bru), e un ex compagno di cella, Aloysius (Kevin Rankin). A complicare ulteriormente le cose, entra in scena una misteriosa donna del passato di Decker, una benefattrice enigmatica che potrebbe essere la chiave della sua rinascita... o del suo ritorno in prigione.

Il team di produzione

L'episodio pilota di RJ Decker, ordinato lo scorso giugno, è stato diretto da Paul McGuigan, già regista dei primi episodi di Scandal e Will Trent. Tra i produttori esecutivi, oltre a Doherty, ci sono anche Carl Beverly, Sarah Timberman e lo stesso Carl Hiaasen. L'intento è quello di coniugare crime, satira e personaggi fuori dagli schemi, come da tradizione nei romanzi dell’autore.

Scott Speedman tornerà anche in Grey's Anatomy?

Con l’arrivo di RJ Decker, molti fan si sono chiesti se Scott Speedman dirà addio al suo ruolo del dottor Nick Marsh in Grey's Anatomy, soprattutto dopo le turbolente vicende sentimentali del personaggio con Meredith Grey. Ma, secondo quanto riportato da Deadline, non ci saranno conseguenze e la partecipazione di Speedman al medical drama è confermata: l'attore dovrebbe continuare ad apparire come ricorrente anche nella ventiduesima stagione.

