Ritorno alla Terra di Mezzo: Il making of de Gli Anelli del Potere è su Prime Video

News Serie TV

I nuovi contenuti speciali disponibili da subito con la funzione X-Ray.

La Terra di Mezzo vi manca già? L'attesa per la seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere vi sembra troppo lunga e insopportabile? Prime Video viene incontro ai numerosissimi fan della serie basata sulla celebre saga fantasy di J.R.R. Tolkien annunciando la disponibilità immediata de Il making of de Gli Anelli del Potere, una raccolta di speciali con contenuti inediti del dietro le quinte degli 8 episodi della prima stagione, offerti con il supporto della tecnologia X-Ray.

Come vedere Il making of de Gli Anelli del Potere

Il making of de Gli Anelli del Potere, di cui qui di seguito vi mostriamo il trailer, offre ai fan uno specialissimo sguardo sul dietro le quinte della creazione dei regni straordinari che compongono la Terra di Mezzo, tra cui Númenor e Khazad-dûm, entrambi mostrati per la prima volta sullo schermo al culmine del loro splendore, fornendo anche dettagli interessanti su production design, scenografie, costumi, trucco, effetti visivi e speciali, stunt, duelli con le spade, scene equestri e molti altri aspetti del complesso lavoro necessario per ricreare questo mondo magnifico.

Le clip dedicate al "making of" - una per ciascuno degli episodi della prima stagione - permettono di entrare a fondo nella serie, con un accesso esclusivo a video del dietro le quinte, ma anche a interviste con il cast, gli showrunner, i produttori esecutivi, i registi e il team produttivo. Queste sono disponibili su X-Ray, attraverso un'esperienza a tutto schermo che può essere attivata in qualsiasi momento guardando la serie (basta spostare il cursore, toccare lo schermo e/o mettere in pausa per visualizzare i controlli X-Ray direttamente sullo schermo), e anche tramite la sezione Contenuti Extra nella pagina principale della serie su Prime Video.