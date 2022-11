Reunion per Ugly Betty: America Ferrera, Michael Urie e Vanessa Williams di nuovo insieme

News Serie TV

L'amata comedy sul posto di lavoro si è conclusa dodici anni fa. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Disney+.

Belli i tempi in cui c'era un nuovo numero da portare in edicola e la redazione di "Mode" si ritrovava puntualmente nel caos, tra goffaggini e lotte di potere. Se non lo avete capito, stiamo parlando di Ugly Betty, la divertente comedy ambientata negli uffici newyorchesi di una prestigiosa rivista di moda, raccontato dal punto di vista di Betty Suarez, una ragazza bruttina e per niente cool, in onda fino al 2010. Per chi volesse recuperarla, tutte le stagioni sono disponibili in streaming su Disney+. Chi invece ne porta un bel ricordo, sarà contento di vedere la protagonista America Ferrera di nuovo insieme con le ex co-star Michael Urie e Vanessa Williams.

Reunion per Ugly Betty: Le foto

La reunion è stata immortalata con alcuni selfie condivisi dalla Ferrera nel suo profilo Instagram. Gli attori, solo una parte del cast di Ugly Betty, si sono ritrovati per un pranzo o una cena in compagnia, come succede tra vecchi amici che non si vedono da un po' di tempo. "Betty & Marc & Wilhelmina. Certe cose non cambiano mai", ha scritto l'attrice nella didascalia, mentre tutti e tre improvvisano qualche faccia buffa.

Ugly Betty è stata una degli ultimi grandi successi di ABC, seguita durante i suoi giorni migliori da oltre 16 milioni di spettatori. La serie è stata premiata con tre Emmy, uno dei quali alla Ferrera per la migliore interpretazione di un'attrice protagonista in una comedy. Williams l'aveva affiancata nei panni di Wilhelmina Slater, la machiavellica direttrice creativa di "Mode", mentre Urie aveva vestito i panni altrettanto chic di Marc, l'assistente di Wilhelmina, gay e con un cuore d'oro nascosto sotto strati e strati di perfidia.