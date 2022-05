"Reunion" di The Vampire Diaries a Netflix: In sviluppo una serie con Paul Wesley scritta da Julie Plec

News Serie TV

Netflix ha avviato lo sviluppo di una nuova serie tv che riunisce l'ex star di The Vampire Diaries Paul Wesley e l'ex showrunner della stessa serie, Julie Plec. Intitolato provvisoriamente Confessions, il drama è un progetto a cui Wesley - coinvolto sia come attore che come produttore esecutivo - pensava da tempo, ci dice Deadline. Basata sul libro non-fiction di Jason Smith intitolato The Confessions of a Drug-Addicted High School Teacher, la potenziale serie coinvolge come autori sia Plec che Bradley Paul (Better Call Saul).

Confessions: La trama e tutto quello che sappiamo

Confessions vuole adattare per la tv la storia autobiografica raccontata da Jason Smith nel suo libro. Smith ha insegnato per due anni in una scuola superiore del nord della California mentre era sotto effetto di narcotici che gli erano stati prescritti per scopi medici; questa situazione, tuttavia, lo ha fatto entrare in sintonia con diversi studenti problematici facendogli capire che in quella cittadina californiana ossessionata dal football, non era il solo a voler scappare dalla realtà.

Julie Plec, che intanto sta lavorando anche ad altre nuove serie come Vampire Academy per Peacock e The Girls on the Bus per HBO Max, è salita al bordo del progetto su espressa richiesta di Paul Wesley che l'ha contattata. Wesley è produttore esecutivo tramite la sua casa di produzione Citizen Media mentre Julie Plec ed Emily Cummins lo sono con la loro My So-Called Company. La stessa Plec ha festeggiato su Twitter l'inizio dei lavori sulla serie scrivendo: "Rimettendo insieme la banda".

Foto Julie Plec Credit: Ricky Middlesworth