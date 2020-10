Resident Evil: Netflix mostra le prime foto della serie animata Infinite Darkness

News Serie TV

La nuova serie originale sarà disponibile in streaming nel 2021 e si inserirà negli eventi della serie videoludica.

In aggiunta alla serie live-action confermata lo scorso agosto, Netflix delizierà i fan di Resident Evil, il popolare videogame a tema zombie creato da Capcom, anche con una serie animata in computer grafica. Resident Evil: Infinite Darkness, il cui arrivo sulla piattaforma streaming è previsto nel 2021, si mostra ora in un paio di foto ufficiali, dopo il teaser trailer diffuso qualche settimana fa.

La trama di Resident Evil: Infinite Darkness

Annunciata all'ultimo Tokyo Game Show dal produttore esecutivo Hiroyuki Kobayashi, Infinite Darkness sarà di fatto una miniserie. La storia si concentrerà su Leon S. Kennedy e Claire Redfield, i personaggi ritratti nelle foto, che i fan del franchise ricorderanno come i protagonisti del secondo videogame. Al momento non è chiaro quali vicende impegneranno Leon e Claire, ma sappiamo che si tratterà di una storia inedita inserita negli eventi della serie videoludica. Nel frattempo, nel messaggio che accompagna le foto si legge: "Quando le minacce biologiche imperversano, solo un paio di navigati sterminatori di zombie possono compiere la missione".

Non solo Infinite Darkness

Infinite Darkness si aggiunge alla serie live-action di 8 episodi scritta dallo showrunner di Supernatural Andrew Dabb, con Bronwen Hughes di The Walking Dead alla regia dei primi due. In questo caso la storia sarà ambientata in due linee temporali differenti. La prima linea vedrà le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker trasferirsi a New Raccoon City. Ma più tempo trascorrono qui, più si rendono conto che questa città industriale non è come sembra, intuendo ben presto che il padre sta nascondendo oscuri segreti che potrebbero distruggere il mondo. La seconda linea sarà ambientata invece oltre un decennio dopo: sulla Terra sono rimaste meno di 15 milioni di persone e... oltre sei miliari di mostri, persone e animali infettati dal Virus T. Jade, che ha superato i trenta, lotta per sopravvivere in questo nuovo mondo, mentre i segreti del suo passato - sulla sorella, sul padre e su se stessa - continuano a perseguitarla.