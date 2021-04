Resident Evil: Infinite Darkness, l'anime di Netflix si mostra in un trailer

News Serie TV

La serie animata debutterà su Netflix a luglio, in occasione del 25° anniversario del videogame.

Questo luglio, in tempo per il 25° anniversario, Netflix ci porterà nel mondo di Resident Evil con Infinite Darkness, anime in computer grafica basato sul longevo e popolarissimo videogame survival horror creato da Capcom. In attesa di conoscere la data esatta di debutto dei quattro episodi prodotti, il servizio di video in streaming ha diffuso un trailer che ci permette di osservare più da vicino i personaggi di questa storia, che i fan del franchise conosceranno molto bene, e iniziare a respirarne un po' della sua attesa terrificante atmosfera.

La trama di Resident Evil: Infinite Darkness

La storia di Infinite Darkness ha inizio nel 2006, con un accesso non autorizzato ad alcuni file presidenziali segreti presenti nella rete informatica della Casa Bianca. L'agente federale americano Leon S. Kennedy (doppiato nella versione originale dallo stesso Nick Apostolides di Resident Evil 2) fa parte di un gruppo inviato sul posto per indagare sull'accaduto. Nel frattempo, Claire Redfield (la Stephanie Panisello di Resident Evil 2), membro dell'agenzia non-governativa TerraSave, si imbatte in un'immagine misteriosa disegnata da un ragazzo in un paese che ha visitato mentre forniva aiuto ad alcuni rifugiati. Perseguitata da quel disegno, che sembra ritrarre le vittime di un'infezione virale, Claire inizia la sua ricerca di risposte.

La clip mostra i due personaggi riunirsi alla Casa Bianca. Qui, nell'esatto momento in cui Claire condivide con Leon lo strano disegno, un'inaspettata interruzione di corrente segna l'inizio di eventi a dir poco inquietanti. E "quando le minacce biologiche imperversano, solo un paio di navigati sterminatori di zombie possono compiere la missione", aggiunge la descrizione.