Resident Evil: Infinite Darkness, data e trailer ufficiale dell'atteso anime di Netflix

La nuova serie, solo la prima, si basa sul popolarissimo franchise videoludico di Capcom.

Resident Evil: Infinite Darkness ha una data! Arriva, in occasione della diffusione del lungo trailer ufficiale, l'annuncio che l'atteso anime in computer grafica basato sul longevo e popolarissimo videogame survival horror creato da Capcom sarà disponibile in streaming su Netflix dall'8 luglio.

La trama di Resident Evil: Infinite Darkness

"Vengono morsi e si trasformano". "Continua a diffondersi". "Non si ferma". "È terrificante". Bastano queste incalzanti, poche parole per riassumere l'inquietante emergenza che da oltre due decenni sta appassionando milioni di ragazzi e non solo in giro per il mondo. Resident Evil: Infinite Darkness prende i protagonisti del secondo videogame Leon S. Kennedy e Claire Redfield (doppiati nuovamente da Nick Apostolides e Stephanie Panisello nella versione originale e da Alessandro Rigotti ed Emanuela Pacotto in Italia) e gli costruisce attorno una nuova storia.

È il 2006 e l'accesso non autorizzato ad alcuni file presidenziali segreti presenti nella rete informatica della Casa Bianca attira l'attenzione dell'agente federale americano Leon S. Kennedy, inviato sul posto per indagare. Nel frattempo, Claire Redfield, membro dell'agenzia non-governativa TerraSave, si imbatte in un'immagine misteriosa disegnata da un ragazzo in un paese che ha visitato mentre forniva aiuto ad alcuni rifugiati. Perseguitata da quel disegno, che sembra ritrarre le vittime di un'infezione virale, Claire inizia la sua ricerca di risposte.

Resident Evil su Netflix

I quattro episodi di Infinite Darkness sono saranno solo il primo atto di un vero e proprio sodalizio tra il franchise e Netflix. Come annunciato nei mesi scorsi, la piattaforma sta collaborando con lo showrunner di Supernatural Andrew Dabb alla realizzazione di una serie live-action di otto episodi ambientata in due linee temporali diverse. Una vede le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker trasferirsi a New Raccoon City. Ma più tempo trascorrono qui, più si rendono conto che questa città industriale non è come sembra, intuendo ben presto che il padre sta nascondendo oscuri segreti che potrebbero distruggere il mondo. L'altra si colloca oltre un decennio dopo: sulla Terra sono rimaste meno di 15 milioni di persone e... oltre sei miliardi di mostri - persone e animali infettati dal Virus T. Jade, che ha superato i trenta, lotta per sopravvivere in questo nuovo mondo, mentre i segreti del suo passato - sulla sorella, sul padre e su se stessa - continuano a perseguitarla. Bronwen Hughes di The Walking Dead cura la regia dei primi due episodi.