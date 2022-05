Resident Evil: Ecco il primo trailer della serie live-action di Netflix basata sul celebre videogame

News Serie TV

Gli 8 episodi della serie horror saranno disponibili in streaming dal 14 luglio.

In attesa del debutto il 14 luglio, Netflix ha diffuso finalmente il primo trailer della serie live-action basata su Resident Evil, il videogame survival horror creato dalla giapponese Capcom, uno dei franchise più fortunati dell'industria videoludica. Lungo 8 episodi, il drama post-apocalittico è il secondo adattamento del servizio streaming dopo la miniserie animata Resident Evil: Infinite Darkness e coinvolge tra gli altri la star di Bosch e Fringe Lance Reddick.

Resident Evil: La trama e il cast della serie tv

Scritta da Andrew Dabb (Supernatural), Resident Evil racconta una storia completamente nuova ambientata in due linee temporali diverse. La prima, nel 2022, vede le sorelle quattordicenni Jade e Billy Wesker trasferirsi a New Raccoon City. Sebbene tutto intorno a loro sembri idilliaco, più tempo trascorrono qui, più Jade si rende conto che questa città futuristica non è come sembra, intuendo ben presto che il padre, il virologo Albert Wesker (Reddick), e la Umbrella Corporation, la società per cui lavora e che controlla New Raccoon City, nascondendo oscuri segreti che potrebbero distruggere il mondo. La seconda, nel 2036, presenta una Terra distrutta da un'epidemia causata dalla Umbrella Corporation. Sono rimaste meno di 15 milioni di persone e... oltre sei miliari di mostri assetati di sangue - persone e animali infettati dal Virus T. In una Londra post-apocalittica, Jade, che ha superato i trenta, lotta per sopravvivere in questo nuovo mondo, mentre i segreti del suo passato - sulla sorella, sul padre e su se stessa - continuano a perseguitarla.

Tamara Smart e Ella Balinska (Charlie's Angels) interpretano le due versioni di Jade, quella adolescenziale e quella adulta. Il resto del cast include Siena Agudong (Ci mancava solo Nick), Adeline Rudolph (Le terrificanti avventure di Sabrina), Paola Nuñez (The Purge), Ahad Raza Mir, Connor Gossatti e Turlough Convery (Killing Eve) con ruoli imprecisati.