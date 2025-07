Resident Alien lascia questo mondo: La stagione 4 è l'ultima

News Serie TV

La comedy sci-fi Resident Alien si conclude dopo quattro stagioni. Le dichiarazioni dell'ideatore Chris Sheridan.

Questa volta Resident Alien non si salverà all'ultimo minuto. La comedy sci-fi con Alan Tudyk nei panni di un alieno in incognito, adattamento dell'omonimo fumetto di Peter Hogan e Steve Parkhouse pubblicato dalla Dark Horse Comics, si concluderà con l'attuale quarta stagione, il cui finale è previsto negli Stati Uniti su Syfy e USA Network per l'8 agosto.

La fine di Resident Alien: Parla l'ideatore Chris Sheridan

Resident Alien aveva rischiato la cancellazione dopo la terza stagione. Tuttavia, grazie a una riduzione del budget e al passaggio da Syfy a USA Network, alla fine era riuscita a ottenere altri 10 episodi, poi trasmessi simultaneamente da entrambe le reti. Nonostante un aumento di notorietà dovuto alla disponibilità delle stagioni precedenti su Netflix (anche in Italia), la quarta sta avendo ascolti modesti e non sta ottenendo molto successo neppure su Peacock, che la sta proponendo in anteprima per lo streaming.

In un'intervista con TV Insider, l'ideatore della serie Chris Sheridan ha affermato: "Sapevo fin dall'inizio che questa sarebbe stata probabilmente la nostra ultima stagione. Dal punto di vista creativo, è stato emozionante, perché sapevo che avremmo potuto dedicare del tempo a concludere alcune trame e guidare il tutto verso un finale. Sono molto orgoglioso di quanto sia stata bella la quarta stagione e, soprattutto, di essere riuscito a concluderla in modo così convincente, con un finale che è probabilmente il mio episodio preferito della serie". Sheridan ha aggiunto che l'imminente ultimo episodio "offre a Resident Alien un finale molto soddisfacente, lasciando allo stesso tempo una porta aperta a qualsiasi futuro questo mondo possa avere. Non vedo l'ora che tutti lo vedano".