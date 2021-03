Regina del Sud: La stagione 5 sarà l'ultima

News Serie TV

Un trailer annuncia la conclusione della serie tv con Alice Braga.

Il sole sta per tramontare sul regno della Regina del Sud. USA ha annunciato che la prossima, quinta stagione del crime drama con Alice Braga, in onda negli Stati Uniti dal 7 aprile (e successivamente in Italia in streaming su Netflix), sarà l'ultima e darà una conclusione alle storie dell'indigente donna messicana diventata la regina di un impero della droga Teresa Mendoza. Per l'occasione, la rete via cavo ne ha diffuso un trailer.

Regina del Sud chiude dopo 5 stagioni: Le dichiarazioni

"Non potremmo essere più orgogliosi di tutto il cast e la troupe che ci hanno accompagnato in questo viaggio magnifico", hanno dichiarato i produttori esecutivi Dailyn Rodriguez, Ben Lobato e David Friendly in un comunicato. "Regina del Sud ha cominciato a girare a Città del Messico, ci ha portato in posti lontani come Malta e la Colombia, e infine è atterrata a New Orleans. Non vediamo l'ora di condividere l'esplosiva stagione finale con i nostri devoti fan. E, naturalmente, non avremmo potuto realizzare questo show senza la talentosa e instancabile Alice Braga, la quale ha dato vita alla nostra regina".

La presidente di Entertainment Networks Frances Berwick ha aggiunto: "Per cinque incredibili stagioni, Regina del Sud ci ha affascinato con una narrazione brillante e personaggi audaci e potenti. Questa serie ha infranto i confini del genere e siamo davvero grati di avere avuto l'opportunità di lavorare con questo incredibile team di creativi, cast e troupe insieme con i nostri partner degli studi 20th Television e UCP. Mentre chiudiamo questo capitolo finale, non vediamo l'ora che arrivi una grande stagione che culminerà in un finale che darà ai nostri fan ciò che meritano".