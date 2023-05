Regina Cleopatra: Per i produttori la protagonista rispecchia "la natura multiculturale dell'Antico Egitto"

News Serie TV

La produttrice Jane Root interviene in difesa del docu-drama di Netflix incentrato sull'iconica sovrana.

Non rallenta la polemica attorno al nuovo docu-drama Regina Cleopatra. Anzi, rischia di accelerare con il suo debutto su Netflix oggi, martedì 10 maggio. La questione dovrebbe esservi nota. Il casting dell'attrice britannica di origini miste Adele James viene visto, soprattutto in Egitto, come un affronto all'identità nazionale e culturale egiziane. Una falsificazione che distorce e riscrivere la storia, perché l'iconica sovrana dell'Antico Egitto, come puntualizzato anche dal locale Supremo Consiglio per le Antichità, non aveva la pelle scura e lineamenti africani ma la pelle chiara e lineamenti ellenici (greci).

Regina Cleopatra: I produttori difendono la serie di Netflix

Dopo le dichiarazioni della regista Tina Gharavi, la quale ha difeso la produzione spiegando che la sua squadra si è sforzata di compensare le imprecisioni dei film precedenti che raffiguravano la regina egiziana come una donna bianca e dicendo che gli storici possono confermare che Cleopatra somigliasse alla James più di quanto non lo fosse Elizabeth Taylor, sulla questione è intervenuta anche la produttrice esecutiva Jane Root, secondo la quale la scelta dell'attrice rispecchia "la natura multiculturale dell'Antico Egitto".

"Netflix ci ha chiesto di promuovere il dialogo ed è proprio quello che è successo", ha aggiunto Root in un comunicato. Per la produttrice, gli accademici hanno "dibattuto a lungo sull'esatta discendenza di Cleopatra" e c'è un esperto, da lei citato, secondo il quale "esiste una possibilità che Cleopatra fosse in parte egiziana". Dunque, "abbiamo deciso di raffigurare una Cleopatra di retaggio misto per riflettere queste teorie e la natura multiculturale dell'Antico Egitto. La razza ai suoi tempi era molto lontana da quello che è oggi". E ha concluso, forse con un moto di soddisfazione: "Non capita tutti i giorni che il dibattito accademico sulla storia antica faccia notizia".