Regina Cleopatra: La risposta infuriata della tv egiziana è un nuovo docu-drama in cui la sovrana avrà la pelle chiara

La serie di Jada Pinkett Smith con Adele James è disponibile in streaming su Netflix da ieri.

Nuova puntata del botta e risposta tra l'Egitto e i produttori di Regina Cleopatra, il nuovo docu-drama di Netflix in cui l'iconica sovrana del periodo tolemaico è ritratta come una donna dalla pelle scura, interpretata dell'attrice britannica di origini miste Adele James. Poche ore dopo le dichiarazioni della produttrice Jane Root, secondo la quale la scelta della James rispecchia "la natura multiculturale dell'Antico Egitto", Al Wathaeqya, un'emittente egiziana di proprietà del governo, si è unita alla polemica annunciando la produzione di un proprio docu-drama ad alto budget in cui Cleopatra avrà la pelle chiara, contrastando così quella che è stata definita una "falsificazione della storia" e un tentativo di "promuovere l'afrocentrismo".

Regina Cleopatra: Cronistoria di una polemica

Tutto è cominciato lo scorso mese quando la pubblicazione del trailer ufficiale di Regina Cleopatra, serie prodotta tra gli altri da Jada Pinkett Smith, ha scatenato una tempesta in Egitto e in giro per il mondo, con il servizio streaming costretto a disattivare i commenti al video. Con una denuncia, l'avvocato egiziano Mahmoud al-Semary ha chiesto che siano avviate azioni contro i responsabili della realizzazione del docu-drama, sostenendo che già l'anteprima dava il senso di un'opera che contraddice la storia, perché "Cleopatra non era nera". Al-Semary ha esortato inoltre i suoi connazionali a opporsi per "preservare l'identità nazionale e culturale egiziane".

La risposta della produzione alle numerose critiche, anche dirette, è stata immediata. L'attrice Adele James ha scritto su Twitter: "Se non vi piace il casting, non guardate lo show... Io sono gasata e continuerò a esserlo!". Per Pinkett Smith, "l'eredità di Cleopatra è molto dibattuta... Non vediamo o ascoltiamo spesso storie sulle regine nere e questo è stato davvero importante per me". La regista Tina Gharavi ha spiegato invece che, con il casting della James, la squadra si è sforzata di compensare le imprecisioni dei film precedenti che raffiguravano la regina egiziana come una donna bianca, sostenendo che "è più probabile che Cleopatra assomigliasse ad Adele di quanto non lo fosse Elizabeth Taylor", protagonista del film del 1963 Cleopatra.

Regina Cleopatra: Trailer Ufficiale: Regina Cleopatra: Il Trailer Ufficiale della serie Netflix - HD

Ma la controrisposta dell'Egitto è stata durissima. Il Supremo Consiglio per le Antichità, responsabile del patrimonio culturale del Paese e di tutti i suoi siti archeologici, ha espresso la propria contrarietà alla rappresentazione di Cleopatra con "lineamenti africani e pelle scusa", confermando che "la regina aveva la pelle chiara e lineamenti ellenici (greci)". E ha aggiunto: "La rappresentazione è una falsificazione della storia egizia e un palese errore storico, soprattutto perché lo show è classificato come documentario e non come opera drammatica, il che si chiede ai responsabili della sua produzione di indagare sull'accuratezza storica e fare affidamento su dati storici e fatti scientifici per garantire che la storia e le civiltà non vengano falsificate".

Il 10 maggio, Regina Cleopatra ha debuttato come previsto su Netflix, accompagnata dalle nuove dichiarazioni della Root: "Netflix ci ha chiesto di promuovere il dialogo ed è proprio quello che è successo. [Gli accademici] hanno dibattuto a lungo sull'esatta discendenza di Cleopatra. [Secondo uno di essi], esiste una possibilità che Cleopatra fosse in parte egiziana. Abbiamo deciso di raffigurare una Cleopatra di retaggio misto per riflettere queste teorie e la natura multiculturale dell'Antico Egitto. La razza ai suoi tempi era molto lontana da quello che è oggi".

Ora, l'annuncio dell'inizio della produzione di un nuovo docu-drama sulla vera storia della regina Cleopatra, che stando alle dichiarazioni di Al Wathaeqya, una sussidiaria della United Media Services affiliata allo stato, si avvale dei "più altri livelli" di ricerca e accuratezza storica. Al momento, la produzione non ha rivelato ancora il nome dell'attrice che interpreterà il ruolo principale.