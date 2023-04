Regina Cleopatra: Il docudrama di Netflix fa infuriare anche il Supremo Consiglio per le Antichità Egizie

News Serie TV

La nuova serie sarà disponibile in streaming su Netflix dal 10 maggio.

Non accenna a placarsi ma si ingrandisce giorno dopo giorno la polemica attorno a Regina Cleopatra, l'imminente docudrama di Netflix che ritrae l'iconica sovrana dell'Antico Egitto come una donna di colore mentre ne ripercorre la storia e le battaglie. Il casting dell'attrice britannica di origini miste Adele James ha sollevato un coro di critiche, soprattutto in Egitto, dove nelle ultime ore sulla questione si è espresso anche il Supremo Consiglio per le Antichità, responsabile del patrimonio culturale del Paese e di tutti i suoi siti archeologici.

Regina Cleopatra: La critica del Supremo Consiglio per le Antichità

In una nota diffusa attraverso il sito web del Ministero della Cultura e delle Antichità dell'Egitto, il Supremo Consiglio per le Antichità (SCA), un'organizzazione che esiste da 160 anni, esprime la sua contrarietà alla rappresentazione di Cleopatra con "lineamenti africani e pelle scusa". Nel comunicato si legge: "Il Segretario Generale del Supremo Consiglio per le Antichità conferma che la regina Cleopatra aveva la pelle chiara e lineamenti ellenici (greci)". Mostafa Waziri sposa le accuse di falsificazione storica aggiungendo: "La rappresentazione è una falsificazione della storia egizia e un palese errore storico, soprattutto perché lo show è classificato come documentario e non come opera drammatica, il che si chiede ai responsabili della sua produzione di indagare sull'accuratezza storica e fare affidamento su dati storici e fatti scientifici per garantire che la storia e le civiltà non vengano falsificate".

Waziri nega inoltre che la polemica nata in Egitto contro la scelta di Adele James per il ruolo di Cleopatra abbia una matrice razzista nei confronti delle persone di origine africana. "L'atteggiamento di rifiuto che precede l'uscita [Regina Cleopatra sarà disponibile in streaming dal 10 maggio] nasce dalla volontà di difendere la storia della regina Cleopatra VII, la quale è una parte importante e autentica della storia antica dell'Egitto, e lontana da ogni razzismo etnico, nel pieno rispetto per le civiltà africane e per i nostri fratelli nel continente africano che ci riunisce tutti".

Nei giorni scorsi, intervenendo sulla questione, la regista Tina Gharavi aveva spiegato che la sua squadra si è sforzata di compensare le imprecisioni dei film precedenti che raffiguravano la regina egizia come una donna bianca. "Dopo molte discussioni e innumerevoli audizioni, abbiamo trovato Adele James, un'attrice che poteva trasmettere non solo la bellezza di Cleopatra, ma anche la sua forza", aveva scritto Gharavi in un componimento pubblicato da Variety. "Ciò che gli storici possono confermare è che è più probabile che Cleopatra assomigliasse ad Adele di quanto non lo fosse Elizabeth Taylor", protagonista del film culto del 1963 Cleopatra.