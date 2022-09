Regé-Jean Page e Glen Powell saranno Butch Cassidy e Sundance Kid in una serie di Prime Video

News Serie TV

Il progetto è un singolare adattamento tv del cult western del 1969 dove recitavano Paul Newman e Robert Redford.

Prime Video ha scelto una coppia esplosiva per Butch and Sundance, una nuova serie che adatterà per il piccolo schermo il film western cult Butch Cassidy and the Sundance Kid (il titolo italiano è semplicemente Butch Cassidy). Secondo The Hollywood Reporter, il progetto sarebbe in fase di sviluppo con l'ex Duca di Hastings di Bridgerton Regé-Jean Page e l'attore di Top Gun: Maverick Glen Powell scelti come protagonisti.

Butch and Sundance: I primi dettagli

Ambientato a fine '800, il film del 1969 diretto da George Roy Hill seguiva Paul Newman e Robert Redford nei panni di due abilissimi rapinatori del vecchio West. La pellicola fu un grande successo e ricevette ben 7 nomination agli Oscar nel 1970 vincendo quattro statuette. Stando alle prime indiscrezioni, Butch and Sundance reimmaginerebbe l'universo del film e sarebbe ambientata in un'America alternativa (usando una tecnica narrativa già sperimentata in serie come For All Mankind di Apple TV+ che ha parzialmente "riscritto" la storia immaginando scenari e conseguenze differenti). Sappiamo che nella serie Page interpreterà Butch Cassidy, il ruolo di Newman nel film, mentre Powell sarà Sundance Kid, il ruolo di Redford. Kaz e Ryan Firpo (Eternals) ne saranno autori mentre i fratelli Joe e Anthony Russo saranno coinvolti come produttori esecutivi.