Reboot: Su Disney+ l'irriverente serie tv che piacerà a chi ama le serie tv

Creata dal co-ideatore di Modern Family Steven Levitan, la comedy ironizza sulla pratica di riportare in vita vecchi show e si affida a un cast stellare, da Keegan-Michael Key a Rachel Bloom.

"Funziona ancora fare i reboot?", chiede un (finto) dirigente di Hulu nel primo episodio di Reboot, una nuova serie da poco arrivata in Italia in streaming su Disney+. Una domanda retorica: da Gossip Girl a iCarly, da Sex and the City a Una mamma per amica, i suoi colleghi gli fanno notare come in tv ci sia spazio eccome per i reboot, i revival, i sequel i remake e chi più ne ha più ne metta. Creata da un veterano della commedia, il co-ideatore di Modern Family Steven Levitan, Reboot (che sentiamo il dovere di segnalarvi perché nel grande catalogo di Disney+ potrebbe passare inosservata) parte proprio da questa premessa per farsi beffe della pratica, sempre più diffusa, di ordinare riavvii di serie tv di successo del passato. Immagina così che proprio Hulu - il servizio di video in streaming che negli Stati Uniti ospita la serie - ordini (tecnicamente) il revival di una sitcom familiare dei primi anni 2000. Cosa potrebbe andare storto? Il risultato, anche grazie a un cast di altissimo livello, è uno spasso e diverte soprattutto chi (come la sottoscritta) conosce un po' i meccanismi della tv americana e ama la meta-tv, la tv che ironizza su se stessa (un po' come in Italia è successo recentemente con la quarta stagione di Boris che prende in giro le regole delle famosa "piattaforme"; ma ci sentiamo di dire con convinzione, per citare il sempreverde Stanis La Rochelle, che Reboot è "molto poco italiana" rispetto a Boris).

La trama di Reboot: L'ironia sulla tv che cambia

In Reboot la giovane sceneggiatrice Hannah interpretata da Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend) propone a Hulu di riportare in vita una vecchia sitcom familiare degli anni 2000 intitolata Step Right Up. Ma, a differenza della serie originale, vuole che sia "più reale, con personaggi che sembrino persone". Rimettere insieme il cast originale si rivela un'impresa non poi così tanto difficile. Nonostante le vecchie faide (e fiamme) tra colleghi, gli attori accettano, anche perché non se la cavano così tanto bene. Sono Reed (Keegan-Michael Key), che dall'alto del suo diploma alla Yale School of Drama ha tentato la carriera di attore drammatico (finendo per doppiare lo spot di una crema per le emorroidi), l'ape regina Bree (Judy Greer) che ha sposato un Duca per fare uno scatto di carriera (non riuscito), l'ex attore bambino Zach (Calum Worthy) che non è mai cresciuto e Clay (Johnny Knoxville), un ex comico irriverente che negli anni si è lasciato andare tra droga e alcol finendo anche dietro le sbarre. Per riportare in vita lo show, Hannah deve lavorare con il caro vecchio Gordon (Paul Reiser), il creatore della serie originale. E, vista la differenza di età, capirete come i due abbiano un'idea ben diversa di comicità. E lo scontro tra due generazioni e due approcci diversi alla tv diventa il motore della serie.

Vecchia e nuova tv a confronto: spoiler, non c'è un vincitore

Reboot - che il creatore ha definito "la mia lettera d'amore alle sitcom e la terapia di cui avevo bisogno" - non si fa problemi a fare satira sul mondo della televisione di oggi analizzato dal punto di vista di chi ha avuto il privilegio, come Levitan, di vivere tutti gli ultimi cambiamenti dell'industria televisiva (dall'avvento dello streaming e del binge-watching a quella che alcuni chiamano "la dittatura del politicamente corretto"). Prende in giro tutti, nessuno escluso: dagli attori spesso viziati e pigri, alle comedy che nei fatti non fanno ridere per niente ("È la cosa più divertente che tu abbia mai letto, e non riderai nemmeno una volta", dice Reed leggendo il primo copione del revival di Step Right Up); dai dirigenti delle piattaforme che ricoprono ruoli di potere senza averne sempre le competenze (Krista Marie Yu interpreta la vice presidente delle comedy di Hulu Elaine, una ragazza che lavorava nel mondo della tecnologia e che si ritrova non sa come, e senza avere molto senso dell'umorismo, a ricoprire quella carica) fino a re intoccabili della tv americana come Chuck Lorre.

Le dinamiche più divertenti avvengono proprio nella writers' room dove un gruppo di giovani autori assunti da Hannah si confronta con un gruppo di veterani, chiamati da Gordon: i primi devono ammettere che alcune trovate della comicità "tradizionale" fanno ancora ridere (un personaggio che inciampa? Un grande classico che non passerà mai di moda), i secondi capiscono il valore della tanto richiesta e proverbiale diversità nei progetti televisivi. Il bello è che in definitiva non c'è un vincitore: a vincere siamo solo noi che ci godiamo lo spettacolo lasciandoci divertire dagli 8 episodi di una serie intelligente e senza troppe pretese, in attesa del prossimo reboot. Che ci farà protestare e andare fuori di testa. Ma che, ovviamente, alla fine guarderemo.