Reboot: Il trailer ufficiale della nuova esilarante comedy dell'ideatore di Modern Family

La serie, che fa ironia sulla pratica diffusa di riportare in vita vecchie serie tv con remake ed esperimenti di vario tipo, debutterà negli Stati Uniti Hulu il 20 settembre.

Se siete fan degli esperimenti meta-televisivi, non potete perdervi Reboot, una nuova serie che porta la firma del pluripremiato co-creatore di Modern Family Steven Levitan e che debutterà in streaming su Hulu negli Stati Uniti il prossimo 20 settembre (in Italia arriverà presumibilmente su Disney+ successivamente). Ecco l'esilarante trailer ufficiale rilasciato dal servizio di video in streaming e tutto quello che c'è da sapere sulla trama e sul cast.

La trama di Reboot

Reboot, di cui Levitan è creatore, autore, showrunner e produttore esecutivo insieme a Danielle Stokdyk e Jeff Morton, si fa praticamente beffe della pratica, sempre più diffusa in tv, di ordinare remake, sequel o reboot - appunto - di serie tv di successo del passato. La serie di Levitan immagina che proprio Hulu - il soggetto che la ospita - ordini il reboot di una sitcom familiare dei primi anni 2000 intitolata Step Right Up. A quel punto "il cast disfunzionale è costretto a tornare insieme e affrontare i problemi irrisolti in un mondo in rapida evoluzione", si legge nella breve sinossi ufficiale.

Reboot - che il creatore ha definito "la mia lettera d'amore alle sitcom e la terapia di cui avevo bisogno" - non si fa problemi a ironizzare sul mondo della televisione di oggi analizzato dal punto di vista di chi ha vissuto proprio tutti gli ultimi cambiamenti dell'industria televisiva (dall'avvento dello streaming e del binge-watching a quella che alcuni chiamano "la dittatura del politicamente corretto"). Nel trailer vediamo, tra gli altri, Paul Reiser che interpreta Gordon, il narcisista creatore della vecchia sitcom che ora deve approcciarsi alle nuove "regole" di Hollywood come l'inclusività nella stanza degli scrittori. Quando vede gli eterogenei autori schierati chiede: "Questa è uno di quei seminari di formazione per stagisti sulla diversità?".

Il cast e i personaggi

Recitano nella serie anche Judy Greer, che intepreta un'ex reginetta di bellezza della Virginia rurale diventata una star delle sitcom e che poi ha lasciato il mondo dello spettacolo per sposare un duca; Keegan-Michael Key (Key & Peel) nei panni di Reed Sterling, un attore diplomato alla scuola di recitazione di Yale che ritiene che la sitcom Step Right Up abbia rovinato la sua carriera; Johnny Knoxville (Mainstream) nel ruolo di Clay Barber, un irriverente comico dalle battute sporche che era riuscito ad ottenere un lavoro vero e proprio soltanto grazie a Step Right Up; Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend) che è Hannah, una giovane e svelta autrice televisiva chiamata a rendere più moderna la vecchia sitcom; Calum Worthy (The Act, American Vandal) nei panni di Zack, un ex attore bambino che non è mai cresciuto; Krista Marie Yu, infine, nel ruolo di Elaine, una ragazza che lavorava nel mondo della tecnologia e che, quando si trova coinvolta nel reboot di Step Right Up, si trova fuori dalla sua zona di comfort.