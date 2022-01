Reboot: Hulu ordina la nuova comedy dell'ideatore di Modern Family Steven Levitan

News Serie TV

Judy Greer si è unita al cast dell serie nel ruolo della protagonista femminile sostituendo la precedentemente annunciata Leslie Bibb.

Il servizio di video in streaming Hulu non ci ha pensato due volte a ordinare ufficialmente una delle serie - almeno sulla carta - più promettenti della prossima stagione televisiva: parliamo di Reboot, la nuova comedy del pluripremiato co-creatore di Modern Family Steven Levitan per 20th Television, che dopo l'ordine dell'episodio pilota adesso avrà una stagione completa. Ci sono anche novità nel cast: l'attrice Judy Greer (Mad Love) ha firmato per il ruolo della protagonista femminile, Bree Marie Larson, precedentemente affidato a Leslie Bibb. Secondo Deadline, la sostituzione è dovuta a una diversa direzione che gli autori avrebbero impresso al personaggio.

La trama di Reboot

Reboot, di cui Levitan è creatore, autore, produttore e showrunner, si fa praticamente beffe della pratica, sempre più diffusa in tv, di ordinare remake, sequel o reboot - appunto - di serie tv di successo del passato. La serie di Levitan immagina che proprio Hulu - il soggetto che la ospita - ordini il reboot di una sitcom familiare dei primi anni 2000 intitolata Step Right Up. A quel punto "il cast disfunzionale è costretto a tornare insieme e affrontare i problemi irrisolti in un mondo in rapida evoluzione", si legge nella breve sinossi ufficiale.

Il cast e i personaggi

Oltre a Judy Greer, che intepreterà un'ex reginetta di bellezza della Virginia rurale diventata una star delle sitcom, nella serie reciteranno anche Keegan-Michael Key (Key & Peel) nei panni di Reed Sterling, un attore diplomato alla scuola di recitazione di Yale che ritiene che la sitcom Step Right Up abbia rovinato la sua carriera; Johnny Knoxville (Mainstream) nel ruolo di Clay Barber, un irriverente comico dalle battute sporche che era riuscito ad ottenere un lavoro vero e proprio soltanto grazie a Step Right Up; Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend) che sarà Hannah, una giovane e svelta autrice televisiva chiamata a rendere più moderna la vecchia sitcom; Michael McKean (Better Call Saul) che sarà Gordon, il narcisista creatore della sitcom di fine anni '90; Krista Marie Yu, infine, nel ruolo di Elaine, una ragazza che lavorava nel mondo della tecnologia e che, quando si trova coinvolta nel reboot di Step Right Up, si trova fuori dalla sua zona di comfort.

Le dichiarazioni

"Il curriculum di Steve parla da sé. Modern Family è stata brillante e straordinariamente attraente, ha fatto ridere milioni e milioni di spettatori settimana dopo settimana diventando rapidamente un fenomeno globale", ha affermato Jordan Helman, capo dei contenuti sceneggiati di Hulu. "Siamo onorati che Hulu sarà la casa del ritorno di Steve in televisione con Reboot che si unirà alle nostre altre comedy di successo come Only Murders in the Building, Pen15, Ramy e altre ancora. Siamo certi che i nostri spettatori divoreranno questa meta-satira esilarante".

La presidente di 20a televisione Karey Burke ha aggiunto: “Steve Levitan è un genio della commedia e la sua idea per Reboot è esilarante e arriva al momento giusto. Siamo entusiasti che i nostri amici di Hulu adorino questa satira furba e selvaggiamente divertente sul business delle commedie televisive tanto quanto noi. E lo spettacolare cast messo insieme da Steve rispecchia sia la qualità della scrittura che il fascino di questa piattaforma come casa per un tipo di televisione intelligente e di alta qualità. Tutti hanno colto al volo l'occasione di salire a bordo".

Steven Levitan, da parte sua, ha definito Reboot come "la sua lettera d'amore alle sitcom" che è stato in grado di scrivere dopo oltre 30 anni di lavoro nel campo delle comedy televisive. "A essere onesto, è stata anche la terapia di cui avevo bisogno", ha aggiunto l'autore, affiancato in questo progetto dai produttori esecutivi John Enbom, Danielle Stokdyk e Jeff Morton.